Endlich mal wieder im warmen Wasser entspannen, einen Saunaaufguss genießen oder Wassersport betreiben: Die Besucher der Therme Meersburg lechzen nach diesen Erlebnissen, überhäufen die Betriebsgesellschaft etwa auf Facebook mit entsprechenden Nachrichten.

Doch die Therme ist aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin geschlossen. Stattdessen sitzen nun Lego-Figuren in der Sauna oder im Dampfbad. Im Internet gibt es die Bilder zu der Aktion zu sehen.

Von den Umkleiden geht es hinunter ins Thermalbad. | Bild: baliwiedieinsel_photographie

Andrea Aldrup vom Resort Marketing erklärt: „So lange sind wir schon mit der Meersburg Therme vom Lockdown betroffen. Unsere Gäste lassen uns täglich wissen, wie sehr sie diese Auszeiten bei uns vermissen. Da kam uns die Idee, ihre Erlebnisse bei uns im Hause mit Legofiguren nachzustellen.“

Dort kann mit Blick auf den Bodensee gebadet werden. | Bild: baliwiedieinsel_photographie

Die Gäste, die die Therme so sehr vermissen, können sich auf jede Menge weiterer Bilder freuen, die in der nächsten Zeit veröffentlicht werden. „Hier erleben die Legofiguren einen Saunaaufguss, unser Thermalbad, unser Hamam, die Kinderbecken, das Eisbecken, unsere Ruheräume, die Gastronomie, das Stand-Up-Paddling am See, das Sonnenbaden und natürlich den wundschönen Ausblick auf den Bodensee und die Schweizer Alpen“, berichtet Andrea Aldrup.

Heiß wird es beim Aufguss in einem der Saunahäuschen. | Bild: baliwiedieinsel_photographie

Hintergrund der Fotos ist es auch, im Gespräch zu bleiben. „Wir wollten mit der Lego-Aktion ein bisschen Aufmerksamkeit erhaschen“, so Aldrup. Das Thermalbad war seit dem ersten Lockdown nicht wieder geöffnet, nur die Sauna-Landschaft und das Freibad waren zwischenzeitlich zugänglich. Noch ist kein Ende des Lockdowns für derlei Freizeitanlagen vorgesehen.

Ganz entspannt geht es im Dampfbad und im Hamam zu. | Bild: baliwiedieinsel_photographie

Doch auch Stand-Up-Paddling im Bodensee ist bei den Lego-Männchen gefragt. | Bild: baliwiedieinsel_photographie

Zu einem Besuch in der Therme gehört ebenfalls das Entspannen auf der Sonnenliege. | Bild: baliwiedieinsel_photographie

Die Kleinen erobern den Kinderbereich. | Bild: baliwiedieinsel_photographie