Ein „Grobkonzept“ für die künftige Ausrichtung der finanziell angeschlagenen Meersburg Therme sieht die Umwandlung in ein „ThermenSpa“ vor, die mindestens 6 Millionen Euro kosten würde. Der Gemeinderat nahm den Ansatz, den Therme-Geschäftsführer Fabian Dalmer vorstellte, zur Kenntnis, fällte aber noch keine Entscheidung, wie es mit dem städtischen Bäderbetrieb weitergehen soll.

Konzept soll bis zur Sommerpause des Gemeinderats weiterentwickelt werden

Bis zur Sommerpause will die Therme-Geschäftsführung das Konzept, aus dem das Freibad ausgeklammert ist, weiterentwickeln. Dafür sollen zunächst „die konkreten Handlungsoptionen bezüglich gesellschaftsrechtlicher Ausgestaltung und Finanzierung erarbeitet werden.“ Sprich: „Wie kriegt Meersburg die 6 Millionen gestemmt?“, wie Dalmer auf SÜDKURIER-Nachfrage erklärte. Denn die derzeitige GmbH & Co. KG, die seit 2018 existiert, könnte dafür eventuell nicht die geeignetste Form sein.

Bürgermeister Robert Scherer (links) unterhielt sich mit dem heutigen Geschäftsführer Fabian Dalmer bereits vor Corona, wie hier im April 2019, intensiv über erforderliche Schritte, um die Meersburg Therme in die Zukunft zu führen. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Eine Bemerkung, die Boris Mattes (SPD) während der intensiven Debatte im Rat machte, ließ in diesem Zusammenhang aufhorchen. Mattes kritisierte an dem Konzept unter anderem, dass es von einer Firma stamme, die auch als Betreiber und Investor in Frage käme. Zum SÜDKURIER sagte Dalmer, dass die Kannewischer Management AG aus dem schweizerischen Zug, die – neben der Therme-Geschäftsführung und der Unternehmensberatung Wochner und Partner – an dem Konzept mitgewirkt hatte, ein Schwesterunternehmen habe, das selbst Bäder betreibe. Ihm sei es wichtig gewesen, jemanden hinzuzuziehen, der die Branche auch aus der Praxis kenne, betonte Dalmer. Auf die Frage, ob die Firma Kannewischer denn tatsächlich als Betreiber für die Meersburg Therme in Betracht käme, sagte Dalmer: „Das möchte ich nicht öffentlich kommentieren.“

Grobkonzept für die Meersburg Therme: Vorgesehene Maßnahmen Die 2003 eröffnete Meersburg Therme soll in ein „ThermenSpa“ umgewandelt werden. Bauliche Erweiterungen sind nur geplant, „wenn nicht besser lösbar“. Investitionen sollen so gering wie möglich gehalten werden. Die dafür anvisierte Summe von mindestens 6 Millionen Euro beinhaltet aber auch Sanierungsaufwendungen in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Das bisherige Familiensegment soll wegfallen. Das heiße nicht, dass Familien künftig nicht mehr willkommen seien, betont Geschäftsführer Fabian Dalmer. Aber man wolle sich künftig auf den Sauna- und Thermalbadgast fokussieren, der „vor allem den gesundheitsfördernden Mehrwert mit seinen Badeanwendungen und seinem Ruheangebot schätzt“. Ideen wären etwa: mehr Ruheflächen im Innen- und Außenbereich, ein Heiß- und Kaltbecken im Badebereich, die Schaffung eines Wellnessangebotes, zum Beispiel mit Dampfbad, Kneippbecken oder einem Sole-Inhalationsraum. Der Saunabereich Der Saunabereich soll vorerst in seiner bisherigen Struktur bestehen bleiben. Denkbar wären aber der Anbau eines Ruhehauses, ein Ausbau der Räume unter der Seesauna sowie die Erweiterung der Außenfläche. Eine Neuausrichtung als reiner Saunabetrieb empfiehlt sich laut Dalmer nicht. Dafür fehlten in der Region die Besucher. „Am See finden Sie keine einzige reine Saunalandschaft, weil Sie eine breite Spanne an Leuten bedienen müssen.“ Eintrittspreise Nach einer Neuausrichtung würden die Eintrittspreise laut Fabian Dalmer um 25 bis 30 Prozent im Vergleich zu bisher steigen. Genaue Zahlen wurden noch nicht genannt. Personalaufwand Künftig will man den Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten reduzieren, ohne dabei aber Stellen zu streichen. Das wolle man durch eine Optimierung von Abläufen erreichen, sagt Fabian Dalmer. So werde man, wenn es in der Sauna nur noch eine Bar gebe, keine zwei vollen Teams für die Gastronomie mehr brauchen. Im Jahr 2019 betrugen die Personalkosten 1,98 Millionen Euro und machten 54 Prozent der Gesamtkosten aus. Für 2023, das erste geplante Jahr mit neuem Konzept, das 47 volle Stellen vorsieht, rechne man mit einem Anteil von 42 Prozent (1,85 Millionen Euro).

Diskussion im Rat pendelt zwischen „nur Quintessenz“ und „gleich abstimmen“

Das Grobkonzept wurde im Rat kontrovers diskutiert. SPD-Rat Mattes war die Präsentation im Gremium zu pauschal. Er kritisierte, dass, anders als im Aufsichtsrat, in der öffentlichen Ratssitzung nicht das gesamte Konzept vorgestellt worden sei, sondern nur eine Quintessenz. Doch während Mattes zum Schluss kam, dass das Grobkonzept die Probleme der Therme nicht löse, war Markus Waibel (FW) dafür, dem Konzept gleich zuzustimmen. Zwischen diesen beiden Polen bewegte sich die Debatte.

Die Meersburg Therme, die seit dem 2. November wegen Corona erneut geschlossen ist, dämmert derzeit im Winterschlaf. Wie die Zukunft des 17 Jahre alten Bäderbetriebs aussieht, ist noch ungewiss. Ein vorläufiges Konzept sieht die Umwandlung in ein „ThermenSpa“ vor. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Als die Therme-Geschäftsführung dem Gemeinderat im Oktober ein Zukunftskonzept bis zur Sommerpause 2021 angekündigt hatte, hatte Waibel erfolgreich beantragt, sie solle bereits bis zum Jahresende ein Grobkonzept vorlegen. Dies ging den Räten dann am 30. Dezember zu. Waibel sagte, die Fraktionen hätten jetzt sechs Wochen Zeit dafür gehabt: „Das muss ausreichen, um sich zu entscheiden.“

Auch die Frage nach der Zukunft des Strandbads treibt die Räte um

Peter Schmidt (CDU) hingegen meinte, der Name „grob“ sei bezeichnend. Ihm fehlten noch mehrere Bausteine, etwa zur Finanzierung, möglichen Fördergeldern, zum Personalaufwand und zur künftigen Gesellschaftsform. Aber die wichtigste Frage, bevor man eine Entscheidung treffen könne, sei: „Wie geht es mit unserem Strandbad weiter?“ Georg Dreher (CDU) kritisierte, dass man das Thema Freibad ausgeklammert habe. „Wir brauchen beides in Meersburg, das Freibad für die Bürger, die Therme für den Tourismus.“ 6 Millionen Euro für die Therme ließen sich eh nicht so schnell finanzieren, aber man brauche jetzt eine klare Konzeption, wie es 2021 für das Freibad laufe.

Rote Zahlen Obwohl die Meersburg Therme (inklusive Freibad), die seit 2018 unter städtischer Eigenregie läuft, 2019 ihr Defizit im Vergleich zum Vorjahr fast halbierte, schreibt sie seit Jahren rote Zahlen. 2018 betrug ihr Defizit 680 000 Euro, 2019 belief sich das Minus auf 350 000 Euro. Für 2020 plante die Therme „corona-angepasst“ einen Verlust von 1,7 Millionen Euro ein. Das tatsächliche Endergebnis werde darunter liegen, sagte Geschäftsführer Fabian Dalmer. Der Schuldenstand belief sich Ende 2019 auf 2,89 Millionen Euro, das waren rund 600 000 Euro weniger als Ende 2018. Um sich über Wasser zu halten, musste die Therme-Betriebsgesellschaft 2020 erst ein Liquiditätsdarlehen über eine halbe Million Euro aufnehmen. Im Oktober bewilligte der Rat dann rund 710 000 Euro als zusätzliche Liquidität. Dabei handelte es sich um die Ausgleichszahlungen 2020 und 2021 für das seit jeher defizitäre Freibad. Doch erst jetzt wisse man, was das Freibad tatsächlich koste, und könne dessen jährliches Defizit genau ausweisen, sagte Dalmer. Früher habe es keine Kostenstellenrechnung gegeben. 2019 schloss das Freibad (inklusive Gastronomie) mit einem Minus von 400 000 Euro ab, für 2021 habe man einen Verlust von 380 000 Euro eingeplant. Doch bei schlechtem Wetter könne er auch höher ausfallen.

Verantwortliche wollen sich vorläufig auf Therme konzentrieren

Dalmer und Kämmerin Heike Sonntag, die Mit-Geschäftsführerin ist, betonten, sie hätten vom Rat den expliziten Auftrag bekommen, sich erst mal auf die Therme zu konzentrieren. „Wir können nicht an allen Fronten gleichzeitig kämpfen“, meinte Sonntag. Dalmer sagte in Richtung Mattes, es sei doch eine wichtige Quintessenz, dass man eine Investition von 6 Millionen Euro brauche, um wirtschaftlich tragfähig zu sein. Fakt sei: „So wie‘s ist, können wir nicht weitermachen.“ Mattes bezweifelte, dass diese Summe ausreiche, und forderte: „Es muss eine Grundsatzentscheidung her.“

Christine Ludwig (Grüne) unterstrich: „Das Freibad ist auch für den Tourismus wichtig, wir haben immer noch die meisten Gäste im Sommer.“ Darüber hinaus schloss sie sich weitgehend Mattes‚ Kritik an. So monierten beide, dass das Konzept immer noch zwei getrennte Küchen vorsehe und die Wasserflächen immer noch zu groß seien. Dalmer erklärte dazu, man wolle die Wasserflächen künftig anders nutzen, etwa für ein Heiß- und Kaltbecken, brauche aber auch dafür die jetzige Größe. Ausdrücklichen Zuspruch für das Grobkonzept gab es hingegen von Peter Krause (Umbo). „Es ist da, damit wir sehen, wohin die Reise gehen könnte.“ Dass es sich auf die Therme und die Sauna fokussiere, „war unser Auftrag“, betonte er.

Bürgermeister will an der Therme festhalten

Bürgermeister Robert Scherer sagte zum Schluss: „Die Wichtigkeit der Therme ist uns allen bewusst.“ Sie sei ein Aushängeschild für die Stadt. Er unterstrich: „Die Wertschöpfung und der Mehrwert sind da.“ Scherer weiter: „Wenn wir die Therme fortführen, können wir nicht alles in ein oder zwei Jahren machen.“ Er hob hervor: „Ich würde mich freuen, wenn wir die Therme fortführen.“ Das Freibad sei ein anderes, heißes Thema, das man ebenfalls ganz dringend angehen müsse. „Für mich gehört Bürgerbeteiligung dazu.“ Doch es sei schwierig, bis zur Sommersaison da noch etwas hinzubekommen.