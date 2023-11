Mit Beginn der Hauptübung der Freiwilligen Feuerwehr Meersburg setzte auch der Regen ein. Moderator Daniel Schepelmann zeigte Humor und Flexibilität: „Wir wollen beweisen, dass wir Sie auch bei schlechtem Wetter retten können“, scherzte er am Mikrofon auf dem gut besuchten Schlossplatz. Übungsobjekt der Probe war das Neue Schloss.

Laut Szenario war in der Küche ein Brand ausgebrochen, der zu starker Rauchentwicklung führte – und das während der Öffnungszeit des Museums. „Im Objekt ist flächendeckend eine Brandfrüherkennung vorhanden, die Brandmeldeanlage löst aus“, informierte Schepelmann die Zuschauer. Damit werde die Wehr von der Rettungsleitstelle vorerst mit dem Stichwort „F BMA“ alarmiert.

Da ein fiktiver Gast in einem gegenüberliegenden Café eine Minute später mit seinem Handy den Notruf 112 wählte und „Rauch aus den Fenstern des Neuen Schlosses“ meldete, war ein Brand bestätigt. „Die Leitstelle erhöht dann das Stichwort auf ‚F 3‘, welches für ein großes Feuer steht“, erklärte Schepelmann dem Publikum. Damit würden im Ernstfall alle Feuerwehren in der Nachbarschaft alarmiert.

In der Höllgasse wurde es eng für die Drehleiter von der Nachbarwehr aus Uhldingen. | Bild: Lorna Komm

Nachbarwehren ebenfalls im Einsatz

An der Übung nahmen die Wehren aus Stetten und Uhldingen-Mühlhofen teil. Sieben Minuten nach dem Eintreffen der Feuerwehr am vermeintlichen Brandort konnten die ersten Menschen aus den Fenstern gerettet werden. Kreisbrandmeister Alexander Amann hatte genau auf die Uhr geschaut und nannte diesen Zeitpunkt bei der Manöverkritik nach der Übung, in Meersburg Sturmwachtrunk genannt. Amann lobte die Raumaufteilung auf dem großen Platz, der zu schrumpfen scheine, wenn hier erst einmal die große Drehleiter und ein paar Einsatzfahrzeuge stünden.

Beim Sturmwachtrunk: (von links) der neue Ehrenkommandant Hartmut Schucker, der Kommandant der französischen Partnerwehr Capitaine Sylvain Brairait, Kommandant Jan Junker und Bürgermeister Robert Scherer. | Bild: Lorna Komm (lko)

Personalien beim Sturmwachtrunk Ehrenkommandant Hartmut Schucker wurde zum Ehrenkommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Meersburg ernannt. Der ehemalige Kommandant musste im März aus Altersgründen vom aktiven Dienst in die Altersabteilung wechseln. Damals erhielt er für seine 49 Jahre Dienstzeit das zweithöchste Ehrenzeichen für Wehrleute, das Feuerwehr-Ehrenkreuz des Deutschen Feuerwehrverbandes in Silber. Im September beschloss der Gemeinderat einstimmig, Schucker zum Ehrenkommandanten zu ernennen. Die Urkunde und die Schulterklappen wurden ihm beim Sturmwachtrunk übergeben. Schucker war 1974 in die Freiwillige Feuerwehr eingetreten, wurde 2010 stellvertretender Kommandant und 2013 Kommandant. Langjährig Aktive Für 15 Jahre Einsatzdienst wurden Dominik Mackowiak und Gerd Mattmann mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze geehrt. Für 25 Jahre bekamen Andreas Neßler, Alexander Wurster und Alexander Maiwald das Ehrenzeichen in Silber. Für 40 Jahre Einsatzdienst erhielten Herbert Obser, Ralf Obser und Georg Dreher das Ehrenzeichen in Gold. Beförderung Der amtierende Kommandant der Wehr, Jan Junker, wurde zum Brandmeister befördert. 10 Jahre Partnerwehr Seit zehn Jahren besteht die Freundschaft mit der Feuerwehr der französischen Partnerstadt Louveciennes. Während die Städtepartnerschaft schon 1991 gegründet wurde, fanden die Wehren erst 2013 zueinander. Seitdem besuchen sich Abordnungen der beiden Feuerwehren zweimal jährlich. Der französische Kommandant, Capitaine Sylvain Brairait, erinnerte mit Fotos und Anekdoten an den Geburtstag. Als Gegengeschenk konnte er eine eigens kreierte Fahne, zusammengestellt aus den deutschen und französischen Flaggen, entgegennehmen. Diese war bestickt mit den Worten: „Freunde für immer – Kameraden für immer“ in Französisch. Ein reger Austausch besteht ebenfalls mit der Partnerwehr aus der sächsischen Partnerstadt Hohnstein.

14 Personen müssen medizinisch versorgt werden

Die zweite Drehleiter der Uhldinger Wehr fuhr durch die Höllgasse an die Seite des Neuen Schlosses, um von dort aus Menschen zu retten. Weitere Personen wurden über eine Leiter von der Schlossterrasse aus den Fenstern gerettet. Laut Szenario befanden sich viele Menschen bei einer Führung im ersten Stock des Gebäudes. Insgesamt 14 Personen mussten gerettet und medizinisch versorgt werden.

Die Helfer des Deutschen Roten Kreuzes hatten mit insgesamt 14 betroffenen Personen viel zu tun. Zudem überwachen sie die Atemschutzträger der Feuerwehr medizinisch. | Bild: Lorna Komm

Die Zahl der vermeintlich Verletzten war eine besondere Herausforderung für die Sanitäter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Leiterin Miriam Möller bewältigte die Aufgabe mit sieben DRK-Helfern aus den eigenen Reihen und zusätzlich sechs DRKlern aus Uhldingen-Mühlhofen.

Auch zahlreiche Helfer des DRK im Einsatz

Miriam Möller erklärte: „Im Ernstfall wären wir weiter weg oder auf dem Marktplatz gestanden.“ Damit die Zuschauer die Arbeit des DRK besser verfolgen konnten, hatten die Helfer jedoch ihre Pavillons vor dem Roten Haus und der Schlosskirche aufgestellt. Franziska Trunz vom DRK-Notfallnachsorgedienst erklärte, dass die Trennung von Verletzten und Betroffenen im Ernstfall wichtig sei. Kinder würden versorgt, bis sie in die Obhut ihrer Eltern gegeben werden könnten. Die Beruhigung besorgter Angehöriger gehöre ebenfalls zu ihren Aufgaben. „Das war eine wertvolle Übung für uns“, schloss Trunz.

Kreisbrandmeister Alexander Amann übergab Ehrungen und Beförderungen an (von links) Hartmut Schucker, Gerd Mattmann, Alexander Maiwald, Alexander Wurster, Andreas Neßler, Dominik Mackowiak, Ralf Obser, Herbert Obser, Georg Dreher und Jan Junker. | Bild: Lorna Komm

Kreisbrandmeister übt augenzwinkernd Kritik

Kreisbrandmeister Alexander Amann lobte bei der abschließenden Manöverkritik die klar strukturierte Patientenübergabe. Er hob auch die Zusammenarbeit mit den Wehren aus der Nachbarschaft hervor. Da Amann in seinem Amt auf jedes Detail achten muss, brachte er auch einen Kritikpunkt an. „Der Einsatzleitwagen hat eine Markise, diese wurde nicht rausgefahren“, sagte er zu Einsatzleiter Andreas Meichle, welcher die Übung geplant hatte. „Sie haben uns alle im Regen stehen lassen“, meinte Amann lachend. Meichle nahm es gelassen und freute sich: „Wenn das alles ist...“

Heimatcheck So lebt es sich in Meersburg: Die Stadt punktet mit ihrer schönen Altstadt Das könnte Sie auch interessieren

Lob für die Jugendfeuerwehr

Lob von allen Seiten erhielt die Jugendfeuerwehr. Sie hatten vor Beginn der Hauptübung ein stark qualmendes Holzhäuschen gelöscht. Im Gegensatz zu ihren erwachsenen Kameraden durften sie mit richtig viel Wasser löschen. Bürgermeister Robert Scherer zollte den Jugendlichen Respekt. Die kleinen Kameraden der Kinderfeuerwehr hätten mit den „Füßen gescharrt, auch löschen zu dürfen“. An die erwachsenen Wehrleute gerichtet, meinte er: „Das Landesobjekt wurde gut geschützt.“ Anschließend gab er das letzte Kommando des Abends, welches seit 1927, geprägt vom damaligen Bürgermeister Karl Moll, traditionell dem Stadtoberhaupt vorbehalten ist: „Weißherbst, marsch!“