Kalt und regnerisch begann der Frühlingsmarkt auf dem Schlossplatz mit verkaufsoffenem Sonntag, erst nachmittags zeigte sich ab und an die Sonne. Händler und Besucher ließen sich die Stimmung aber nicht verhageln und nahmen das Wetter mit Humor.

Österlich dekoriert präsentiert sich der Stand der Brennerei Heiko Herp. | Bild: Lorna Komm

Besonders die Stände mit Hochprozentigem schworen auf die wärmende Wirkung ihrer Destillate. Heiko Herp von der gleichnamigen Brennerei meinte, dass es ja auch darum gehe, Präsenz zu zeigen, damit die ortsansässigen Gewerbetreibenden nicht vergessen werden. Zudem seien bereits einige Touristen am Bodensee, denen man etwas bieten wolle. Hermann Löhle, dessen Sohn Ralf den familieneigenen Winzerhof führt, sagte: „Wir sind trotzdem guter Dinge.“

Programm der Frühlingswoche Der verkaufsoffene Sonntag war der Auftakt der Frühlingswoche. Bis Samstag, 1. April bietet Meersburg Tourismus ein umfangreiches Programm mit geführten Spaziergängen und Führungen durch die Museen, Weinverkostungen, Schifffahrten oder die Wanderung von Hof zu Hof. Flyer sind auch in der Touristinfo erhältlich.

Ralf, Helga und Hermann Löhle (von links) vom gleichnamigen Winzerhof sahen das Wetter gelassen. Inhaber Ralf Löhle meinte: „Hochprozentiges wärmt.“ | Bild: Lorna Komm

Wärmendes ist auf dem Markt gefragt

Heizungsfachmann Frank Selg profitierte von der kühlen Witterung. Seine Feuerwirbel für Wohnzimmer und Terrasse stießen auf Interesse. „Das Wetter regt die Menschen an, sich danach zu erkundigen“, sagte Selg. Marktbesucher Johannes Wiedmann hielt prüfend seine Hände über die wärmende Flamme und erfuhr, dass das Feuer mit Bioethanol gespeist werde.

Eine Kiste Frühling: Michaela Lohner und Susann Jentsch (von links) brachten mit den Frühlingsblühern Farbe ins graue Wetter beim verkaufsoffenen Sonntag. | Bild: Lorna Komm

Farbtupfer durch Blüten und Zitronen

Eine Kiste Frühling verkauften die Mitarbeiterinnen vom Gartencenter Röhm. Michaela Lohner kam auf die Idee, die kompakten und gut zu transportierenden Kisten mit verschiedenen bunten Frühlingsblühern zu bestücken. „Wenn das Wetter schon nicht mitmacht, kann sich jeder den Frühling selbst ins Haus holen“, meinte sie gut gelaunt.

Leuchtend gelbe Zitronen und sizilianische Spezialitäten boten Tobias Riedmüller und Mario Vaccaro. | Bild: Lorna Komm

Farbe auf den Markt brachten auch die leuchtend gelben Zitronen am Stand mit sizilianischen Spezialitäten der Familie Vaccaro. Mario Vaccaro bot zusammen mit Mitarbeiter Tobias Riedmüller Olivenöl, Pistaziencreme und Orangenmarmelade an. „Das ist alles auf den eigenen Feldern geerntet“, pries der in Meersburg wohnende Vaccaro an.

Warm eingepackt und unter Regenschirmen bummelten die Besucher anfangs über den Frühlingsmarkt. | Bild: Lorna Komm

Stadtkapelle muss Konzert absagen

Das Konzert der Stadtkapelle musste wegen Regens abgesagt werden, da insbesondere die Holzinstrumente zu empfindlich seien, wie Andrea Kegel von Meersburg Tourismus informierte.

Harry Ropertz, ehrenamtlicher Mitarbeiter beim Linzgau Shuttle, informierte über den sozialen Fahrdienst. | Bild: Lorna Komm

Linzgau-Shuttle bereits gut gebucht

Am Rande des Marktes stand auch das neue Fahrzeug des Linzgau-Shuttles. Der soziale Fahrdienst startete erst Anfang der Woche mit seinem Angebot. Beim Frühlingsmarkt informierte der ehrenamtliche Mitarbeiter Harry Ropertz über die kostenfreie Dienstleistung. „Es ist schon gut angelaufen“, berichtete er. Das Fahrzeug sei bereits zu einigen Fahrten unterwegs gewesen und werde gut gebucht.

Geschäfte und Bibelgalerie locken Besucher an

Gut besucht waren auch die geöffneten Geschäfte sowie die Sonderausstellung „Die 12“ in der Bibelgalerie, wo Künstler Henning Diers Auskünfte über seine Werke gab.