Die städtischen Gebäude an der Daisendorfer Straße 2 und 4, ehemals Polizei und Post, in Meersburg gehören der Vergangenheit an. Nur noch letzte Bestandteile der Häuser sind zu erkennen. Die Firma Heinrich Teufel aus Straßberg ist mit den Abriss- und Entsorgungsarbeiten beschäftigt.

Meersburg Altes Post- und Polizeigebäude sollen abgerissen werden

Eine Stützmauer muss nach Angaben der Planer stehenbleiben, damit der Hang nicht ins rutschen gerät. Genutzt werden soll die Fläche für weitere Parkplätze. Dies gilt, bis die künftige Nutzung des Geländes geklärt ist. Hier im Vergleich eine Aufnahme aus dem zurückliegenden Februar. Im Gemeinderat war kontrovers über den Abriss diskutiert worden.