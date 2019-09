Vier Anträge zum Bau zweier Einfamilienhäuser sowie zweier Doppelhaushälften im neuen Baugebiet Allmendweg-Erweiterung hat der Ausschuss für Umwelt und Technik allesamt einstimmig genehmigt. Die Bauten haben je zwei Vollgeschosse und ein Dachgeschoss.

Mehrere Ausnahmen bei Doppelhaushälfte

Bei der einen Doppelhaushälfte, die im Untergeschoss ein Friseurgeschäft beherbergen soll, bewilligte das Gremium mehrere Ausnahmen, zum einen die Zulassung des Geschäfts, zum anderen eine „geringfügige“ Überschreitung der Baugrenze sowie eine Übertretung der Grundflächenzahl um elf Prozent. Letztere, so das Bauamt, sei der Tatsache geschuldet, dass die Bautiefe und -breite der angebauten Doppelhaushälfte entsprächen, jedoch ein kleineres Grundstück zur Verfügung stehe. Die zweite Doppelhaushälfte kam ohne Befreiungen aus.

Meersburg Darum wird die Erschließung des Baugebiets Allmendweg noch teurer Das könnte Sie auch interessieren

Bei den Einfamilienhäusern im Rieslingweg und am Fohrenberg bewilligte das Gremium „geringfügige Überschreitungen der Baugrenzen“, die aufgrund der beengten Lage vertretbar seien, für das Haus am Fohrenberg außerdem eine Überschreitung der zulässigen Gesamthöhe (die Firsthöhe beträgt 7,50 Meter), die man aufgrund der topografischen Situation tolerieren könne. Diesen Auffassungen von Bauamtsleiter Martin Bleicher schloss sich der Ausschuss an.

Bebauungsplan am Fohrenberg sah eigentlich Doppelhaus vor

Als Auflage ergeht an die Bauherrschaft am Fohrenberg, dass es ihre Aufgabe sei, falls notwendig, Absturzsicherungen zu öffentlich zugänglichen Wegen herzustellen und zu unterhalten. Dabei dürfen zur Hangsicherung keine Stahl- oder Stahlbetonteile eingesetzt werden. Markus Waibel (FW) merkte an, dass der Bebauungsplan auf diesem Grundstück ursprünglich ein Doppelhaus vorgesehen habe. Ein Einzelhaus müsse man anders ins Grundstück setzen, um die notwendigen Abstände einzuhalten. Allerdings, betonte Waibel, wenn man das nächste Mal in einen Bebauungsplan Doppelhäuser einplane, „dann sollten wir auch darauf bestehen“. In dem Neubaugebiet, dessen Erschließung sich wegen zweier Ausschreibungen verzögert hatte, sind acht Bauplätze ausgewiesen.