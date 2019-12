Das einheimische Handwerkerteam, das das barocke Wohnhaus von 1724 in der Stefan-Lochner-Straße 14 sanierte, hat beim Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege den ersten Platz erreicht. Die hochkarätige Auszeichnung übergab Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Neuen Schloss in Stuttgart.

Schmäh hat Bauleitung inne

„Wir sind alle super stolz und auch sehr motiviert“, meldete sich Sebastian Schmäh, kurz nachdem feststand, dass die Meersburger ganz vorne gelandet waren. Der Zimmermeister und Chef von Holzbau Schmäh hatte die Bauleitung für das Projekt inne, das komplett in der Hand von Handwerkern war. Neben Holzbau Schmäh waren das: der Stuckateurbetrieb Pfau, Waibel Malerei & Werbung, Philip Bad & Haustechnik, Gregor Dreher Elektroinstallationen und das Baugeschäft Theo Schley.

In der Begründung, das Barockhaus mit dem ersten Rang auszuzeichnen, schreibt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, die den Preis mit dem Zentralverband des Deutschen Handwerks vergibt: Mit dem neuen Eigentümer-Paar Anja und Tobias Thumm, das sich nicht mit einer oberflächlichen Renovierung begnügt, sondern auf eine sorgfältige und behutsame Instandsetzung gesetzt habe, sei das Denkmal wieder zu einem Kleinod geworden.

Der Bundespreis Der Bundespreis wird jährlich wechselnd in je zwei Bundesländern vergeben, 2019 waren das Baden-Württemberg und das Saarland. Sebastian Schmäh stand übrigens gleich zweimal auf dem Siegertreppchen, denn der ehemalige Torkel in Mittelstenweiler, an dessen Sanierung seine Firma ebenfalls mitarbeitete, errang einen zweiten Platz.

„Ein Team von qualifizierten und in der Denkmalpflege erfahrenen Handwerkern arbeitete eng zusammen, um gemeinsam neue Lösungen zu finden“, urteilte die Jury. Das Ergebnis sei eindrucksvoll, das Kulturdenkmal komme wieder umfassend zur Geltung und es sei gelungen, „überkommene Bausubstanz mit modernem Wohnkomfort“ zu verbinden. Fazit: „Die Jury war begeistert von der vorbildlichen und fundierten Vorgehensweise. Besonders lobte sie die hochkarätigen handwerklichen Leistungen.“