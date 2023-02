Leise Musik plätschert aus den Lautsprechern. Sie mischt sich ins Plaudern der Gäste. Nebenbei trinken sie ihren Cappuccino, lassen sich das Croissant schmecken. „Wenn du immer machst, was du am besten kannst, bleibst du immer der, der du bist“, steht mit Kreide an eine Tafel geschrieben.

Der Rat kommt von Henry Ford. Und Sandra Feiner hat den Spruch beherzigt. Sie bedient wieder in ihrem Café, dem Café Marktgeflüster in der Markdorfer Marktstraße, das sie im August 2022 geschlossen hatte. Feiner hilft bei der Wahl des passenden Frühstücks, gleich ob üppig oder etwas weniger opulent. Sie berät auch, was für Veganer, was für Vegetarier gut ist, von dem, was sie an den Tisch bringt.

Leckere Angebot gibt es im Café Marktgeflüster. | Bild: Julia Leiber

Pandemie und hohe Kosten zwangen zur Aufgabe

„Wir haben sie vermisst“, zitiert Sandra Feiner. Das habe sie öfter zu hören bekommen, seitdem ihr Café wieder geöffnet hat. „Wir haben wirklich lange überlegt“ berichtet sie aus dem heimischen Familienrat. Die Entscheidung, das Marktgeflüster zu schließen, sei im August 2022 keineswegs leicht gefallen – und war ebenfalls lange überlegt. Ausschlaggebender Grund für die Geschäftsaufgabe im vergangenen Sommer waren die drückenden Zahlungen. „Wir müssen ja zurückzahlen, was wir während der Pandemie an Hilfen bekommen haben“, erklärt die Café-Betreiberin.

Sandra Feiner sitzt im August 2022 selbst dort, wo so viele ihrer Gäste stets gerne gesessen haben: im Fenster des Cafe Marktgeflüster. Damals entscheidet sie sich, das Café zu schließen. | Bild: Jörg Büsche

Vor einem halben Jahr schien das noch gänzlich ausgeschlossen. Gerade auch vor dem Hintergrund der hohen Energiekosten und Nahrungsmittelpreise. Das Preisniveau sei nach wie vor hoch, räumt Sandra Feiner ein. So aussichtslos wie noch vor wenigen Monaten scheint ihr die Situation inzwischen aber nicht mehr.

Markdorf Von wegen Café-Sterben! Warum es im Café Auszeit auch 2023 weitergeht Das könnte Sie auch interessieren

Treffpunkt und Anlaufstelle in der Altstadt

Die positive Resonanz ihrer Gäste freut sie. Bewegt habe sie aber auch, das so viele das Schließen bedauert haben. In der Altstadt braucht es Cafés. Als Treffpunkt für die Markdorfer, als Anlaufstelle für die Besucher der Stadt. Dessen war man sich wohl auch im Rathaus bewusst. „Ich wurde gefragt, ob ich mir eine Wiedereröffnung vorstellen könnte“, erzählt Sandra Feiner. Sie konnte.

Das Café Marktgeflüster sorgt für Frequenz in der Marktstraße. | Bild: Jörg Büsche

Sandra Feiner fühlt sich in ihrem Café wohl

„Die Frequenz ist ja da“, so Sandra Feiner und mit neuerlichen Schließungen wegen Corona rechnet sie nicht mehr. Eine gewisser Beistand seitens der Verwaltung – im Zuge der geplanten Innenstadtaufwertung – wurde ihr auch zugesagt. Jüngst erst hat Reiner App, Koordinator des Programms ‚Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren‘, von Coaching-Angeboten für die lokalen Geschäftsleute gesprochen. Ob das Programm darüber hinaus noch weitere Hilfe hergibt, wird sich zeigen.

Ihr Marktgeflüster hat Sandra Feiner aber auch unabhängig davon wieder eröffnet. Um das zu machen, was sie am besten kann. Dort, wo sie sich mindestens so wohl fühlt wie ihre Gäste.