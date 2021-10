von sk

Mehrere Mädchen und junge Frauen sind in den vergangenen Tagen im Stadtgebiet von Markdorf mutmaßlich von ein und demselben Tatverdächtigen in anzüglicher Weise angesprochen worden. Wie die Polizei berichtet, habe der Mann auch die körperliche Nähe der Frauen gesucht und die Betroffenen umarmt oder teils unsittlich berührt. Bislang sind der Polizei drei ähnliche Taten bekannt, die am vergangenen Freitagmittag, 1. Oktober, im Bereich des Sportplatzes sowie am Samstag gegen Mitternacht und am Sonntagnachmittag am Markdorfer Bahnhof begangen wurden.

Täter sprach gebrochenes Englisch

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 18 bis 20 Jahre alt, ca. 165 bis 170 cm groß, dunkle Hautfarbe, kurze dunkle Haare, auffallend große Zahnlücke im Oberkiefer. Er hatte eine insgesamt ungepflegte Erscheinung, führte in zwei Fällen ein älteres Herrenrad mit sich und war mutmaßlich angetrunken. Er sprach gebrochenes Englisch.

Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen

Die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Beleidigung sowie der sexuellen Nötigung aufgenommen und bittet Personen, die in den vergangenen Tagen möglicherweise in ähnlicher Weise von dem Mann angegangen wurden, sich unter Tel. 0 75 41/70 10 zu melden.