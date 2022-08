Ob das noch etwas wird mit dem E-Scooter-Probelauf in Markdorf? Eigentlich hätte der sechsmonatige Testlauf bereits Anfang Juli starten sollen. Doch weil die von der Stadt beauftragte Firma Zeus Scooters bislang noch keinen Kooperationspartner vor Ort gefunden hat, der das Einsammeln von falsch abgestellten E-Tretrollern und andere anfallende Aufgaben übernimmt, liegt das Vorhaben, das der Gemeinderat im Juni beschlossen hat, auf Eis.

Markdorf Testlauf für die E-Scooter in Markdorf verzögert sich Das könnte Sie auch interessieren

Anfang August hieß es noch, der Betrieb solle nach den Sommerferien starten. Zuletzt hatte Zeus auch eine Anzeige im Amtsblatt geschaltet. Man suche Personal, heißt es dort, das die „lokale Betreuung“ übernehme. Neben dem Einsammeln falsch abgestellter Scooter soll der Partner die Roller auch technisch betreuen, etwa Akkus wechseln oder die Wartung unterstützen. Auf Anfrage des SÜDKURIER hieß es zu Monatsbeginn noch, man bedauere die Verzögerung, wolle aber am Testlauf festhalten und „schnellstmöglich starten“.

So verteilten sich die Scooter in Schwenningen (links) und Villingen (rechts) an einem Tag im Februar dieses Jahres. Die Scooter sind auf diesem Screenshot aus der App über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Weil viele Nutzer die Roller nicht an den für sie vorgesehenen Plätzen abstellen, braucht es einen Partner vor Ort, der die Fahrzeuge einsammelt. | Bild: Zeus Scooters

Mehrfache Anfragen bleiben unbeantwortet

Zwischenzeitlich ist man bei Zeus Scooters jedoch auf Tauchstation gegangen. Einen Presseverantwortlichen gibt es nicht, auf der Internetseite ist lediglich eine Handynummer angeführt, über die man in einem Call-Center landet, das sich offenbar im Ausland befindet. Die Mitarbeiter dort wiederum sprechen so schlecht deutsch, dass sie nicht weiterhelfen können. So versandeten die mehrfachen Bitten um Rückruf.

Markdorf Zeus Scooters will Wort halten: Testphase soll noch im Sommer starten Das könnte Sie auch interessieren

Zeus ist ein irisches Unternehmen, in München ist die Deutschland-Filiale. Im Impressum der Zeus Scooters GmbH in München wird als für die Geschäfte verantwortliche Person der Name Renate Schnürch aufgeführt. Der wiederum führt zur Steuerberaterkanzlei Renate Schnürch, ebenfalls in München. Doch auch dort gibt es auf Anfrage keine Auskunft.

Der Marktplatz in Markdorf ist einer der von der Stadt vorgesehenen Plätze, an denen die Scooter abgestellt und wieder entliehen werden können. Mehrere solcher Plätze hatte die Stadt definieren und an die Zeus Scooter GmbH weitergeben müssen. | Bild: Ganter, Toni

Zeus betreibt auch in Villingen-Schwenningen und Konstanz E-Scooter-Flotten. Die zunächst geplante Übernahme des Konstanzer Partner-Dienstleisters auch für Markdorf wurde nach Aussage von Zeus wieder verworfen, weil es „nicht im Sinne des Klimaschutzes“ sei, wenn dieser dafür über den See pendeln müsse.