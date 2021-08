Laut Sylvia Westermann, Geschäftsführerin Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee, findet der Urlaubstourismus in und um Markdorf mehrheitlich zwischen Ostern und Oktober statt. In den Herbst- und Wintermonaten werden viele Unterkünfte an Geschäftsreisende oder länger zum Beispiel an Praktikanten vermietet. Wintertourismus, zum Besuch von Weihnachtsmärkten, nimmt immer mehr zu.

Markdorf Urlaub am Gehrenberg: Das macht für Anbieter und Touristen die Faszination der Region aus Das könnte Sie auch interessieren

Vor allem Familien und aktive Menschen im Alter 50+ besuchen die Region. Radfahren, Wandern, Entspannung und ein großes Freizeitangebot für Familien mit Kindern seien laut Westermann die Hauptgründe für einen Urlaub am See. Die zentrale Lage Markdorfs und damit die gute Erreichbarkeit fast sämtlicher Sehenswürdigkeiten verbunden mit der Ruhe im Hinterland, mache die Stadt zu einem attraktiven Urlaubsort.

Der Gehrenbergturm ist beliebter Ausflugsort. Von oben sieht man bei klarem Wetter über den Bodensee bis in die Alpen. | Bild: Heike Gumsheimer

Buchungsverhalten hängt stark von den Coronazahlen ab

Allerdings berichtet Westermann, dass der Stadt jedes Jahr einige Angebote an Ferienwohnungen verloren gehen, da die Besitzer altersbedingt den Betrieb einstellen. Der Rückgang der Übernachtungszahlen konnte bisher durch den Anstieg der Campingplatz-Übernachtungen ausgeglichen werden. Die Übernachtungszahlen seien 2020 fast um 80 Prozent zurückgegangen. Phasenweisen seien die Gastgeber aktuell gut gebucht, das Buchungsverhalten sei aber insgesamt sehr verhalten und steigende Corona-Zahlen erzeugen eine unmittelbare Reaktion im Buchungsverhalten, so Sylvia Westermann.

Radbeschilderung zum Gehrenberg | Bild: Heike Gumsheimer

Im Camping- und Wohnmobiltourismus sieht Westermann einen Trend und Potenzial für den Ausbau des lokalen Tourismus. Vom Ferienwohnung- und Camping-/Wohnmobiltourismus profitiere der lokale Einzelhandel, die Hofläden sowie die Gastronomie. Informationen gibt es auf der Homepage der Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee.