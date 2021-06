Der 34-jährige Diplom-Ingenieur Samuel Speitelsbach aus Ravenstein (Neckar-Odenwald-Kreis) ist der sechste und letzte Bewerber um das Amt des Bürgermeisters in Markdorf. Der Gemeindewahlausschuss bestätigte die Kandidatur Speitelsbachs in seiner Sitzung am Dienstagabend und machte sie öffentlich. Speitelsbach hatte seine Bewerbung bereits vor längerem eingereicht, wollte aber bis zuletzt anonymisiert bleiben. Der Vielfachkandidat hatte sich bereits bei rund 70 Bürgermeisterwahlen im Land beworben. Alleine in diesem Jahr kandidierte oder kandidiert er in rund 30 Gemeinden, darunter im März auch in Leibertingen, Orsingen-Nenzingen, Mühlhausen-Ehingen und Küssaberg. Bei einer offiziellen Kandidatenvorstellung in Straubenhardt (Enzkreis) im April hatte Speitelsbach den „Badische Neueste Nachrichten“ zufolge seine Kandidatur damit begründet, dass er Bäume liebe und deswegen gerne Bürgermeister in einem Schwarzwaldort werden wolle. Dort hatte er auch gesagt, dass er für Straubenhardt eine eigene Währung einführen wolle, sollte er zum Bürgermeister gewählt werden.