Ein Kuss, ein wahrlich inniges Miteinander ist da zu sehen. Und etwas tiefer deutet ein Herz an, was hier das Thema ist: die Liebe. Und das komme keineswegs von ungefähr, erklärt Bernhard Brutsch. Den Helm hat er noch auf. Und seine Hand stützt sich lässig auf die Säge, mit der er das Liebespaar und das symbolisierte Herz aus dem Holz geschnitten hat. Genauer: aus zwei der beim Möggenweiler Wasserhochbehälter emporragenden längeren Stümpfe eines gefällten Mammutbaums.

Ein Wasserhochbehälter und ein Brunnen sind schon lange auf der Wiese bei Möggenweiler und nun auch eine Skulptur. | Bild: Jörg Büsche

Ein besonderer Ort für viele Markdorfer

Die Idee, den Baumriesen nicht knapp über dem Boden abzusägen, habe von Anfang an festgestanden, erklärt Brutsch. „Für viele Markdorfer ist das hier ein ganz besonderer Ort.“ Nicht nur für Bernhard Brutsch, der in der Nachbarschaft aufgewachsen ist. „Nach der Schule und nach den Hausaufgaben ging es eigentlich immer hierher auf die Wiese.“

Dieser Mammutbaum durfte noch stehen bleiben, er zeigt jedoch auch Trockenschäden. | Bild: Jörg Büsche

Dorthin hat auch der Markdorfer Männerchor zu seinen legendären Sommerfesten eingeladen. Und das Areal um den zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts errichteten Wasserhochbehälter und um das ganz im Stil der damaligen Zeit gehaltene Arrangement aus Kunstfelssteinen und Schilfgräsern war und ist auch heute noch gern besuchter Treffpunkt frisch Verliebter.

Die Mammutbäume beim Hochbehälter leiden

Schöne Erinnerung hin, Naturdenkmäler her. Der Mammutbaum, aus dessen Stümpfen nun ein Herz und ein Liebespaar wachsen, musste vor zwei Jahren gefällt werden. „Da haben sich erhebliche Trockenschäden gezeigt“, erklärt Stadtförster Jörn Burger. Wie auch bei zwei weiteren ebenfalls zu Beginn des 20. Jahrhunderts dort gepflanzten Mammutbäumen, galt es, der Sicherungspflicht nachzukommen. Und dies um so mehr, als die Wiese beim Hochbehälter aus der Gründerzeit ein beliebtes Ausflugsziel ist. Darüber hinaus wird sie häufig auch von den Kindern des Markdorfer Waldkindergartens genutzt. Stadtförster Jörn Burger ist zum Wasserhochbehälter gekommen, um sich das Kunstwerk seines Mitarbeiters zu betrachten.

Bernhard Brutsch nutzt spezielle Kettensägen, wenn er Kunstwerke schafft. | Bild: Jörg Büsche

„Unglaublich, wirklich ganz erstaunlich“, findet der Forstmann. Mit der Kettensäge umzugehen, das sei das eine, das zu erlernende Handwerk. Mit der Kettensäge aber auch ein Kunstwerk zu gestalten, die eigene Kreativität in das Handwerk fließen zu lassen, das, so Burger, sei etwas ganz anderes. „Ich könnte das nicht.“

Carving oder Kettensägenschnitzen Mit der gleichnamigen Ski-Technik, die sich vom englischen to carve (schnitzen), herleitet, hat die Kunst des Ketten- beziehungsweise Motorsägenschnitzens nichts zu tun. Entwickelt hat sie sich in den 1950er-Jahren – in den USA. Vermutlich war sie dort zunächst ein Freizeitvergnügen von Forstarbeitern. Längst hat das Kettensägenschnitzen auch hierzulande seine Anhänger gefunden – und das keineswegs nur im Kreis der Forstwirtschaftler. Übrigens sind die Motorsägen der Hobbyschnitzer schwächer als die der Forstarbeiter. Das erleichtert ihre Handhabung. Auch sind ihre „Schwerter“ anders geformt als normale Motorsägen, denn ihre Spitzen laufen sich verjüngend aus. Eines gilt jedoch für Carver wie für Waldarbeiter: Gesägt wird grundsätzlich in Schutzkleidung.

Kettensägenschnitzen beim Weltmeister gelernt

Bernhard Brutsch hat sich seine Fertigkeiten im Umgang mit den kleineren für das Kettensägenschnitzen geeigneten Sägen übrigens beim Besuch von Kettensägenkunstkursen angeeignet. Angeboten hatten die ein Welt- und ein Europameister. „Leider komme ich viel zu selten dazu“, bedauert Brutsch: „Es gibt einfach zu viel im Wald zu tun.“ Dort aber dann mit den großen Motorsägen.

Das fertige Kunstwerk von Bernhard Brutsch. | Bild: Jörg Büsche

Nachzutragen bliebe noch, dass der vierte Mammutbaum beim Wasserhochbehälter, dessen Überleben vor zwei Jahren noch fraglich war, immer noch an seiner Stelle steht.