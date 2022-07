Die Grundschule Leimbach soll größer werden. Geplant ist, dass die Klassenzimmer im vorhandenen Gebäude wachsen und darüber hinaus sogenannte Differenzierungsräume entstehen. So wie sie für neuere pädagogischen Methoden sinnvoll sind. Hinzu kommen auch eine Mensa und ein Betreuungsbereich. Vom Kollegium gewünscht wurde überdies ein eigener Musikraum. Weiterer Platz für den Ganztagsbereich im Erdgeschoss wird gewonnen, weil die vorhandene Schulküche Fläche abgibt. All dies wurde dem Gemeinderat bereits im vergangenen März als Vorplanung vorgelegt. Und die Räte haben dem Konzept auch zugestimmt.

5,4 Millionen Euro sind veranschlagt

Für die Erweiterungen – nach Osten und nach Süden – beziehungsweise die Sanierung des Bestandsgebäudes, für den Neubau einer Mensa und eines Betreuungsbereiches sind insgesamt 5,4 Millionen Euro veranschlagt. So hat es das Büro MMP-Architekten ermittelt. Die dem Rat im Februar 2020 vorgestellte Kostenberechnung hatte für Mensa, Grundschulerweiterung und den Betreuungsbereich noch 1,9 Millionen Euro angesetzt. Darin waren die nun erweiterten Modernisierungsaufgaben aber noch nicht enthalten. Unterdessen haben Architekten und Fachplaner die gesamte technische Gebäudeausstattung überarbeitet, neue Konzepte für Heizung, Lüftung, Gebäudeelektrik sowie für Brandschutz entwickelt. „Die alte Ölheizung muss ersetzt werden“, erklärte Tobias Müller vom Büro MMP-Architekten. Er schlägt vor, neben zwei Gasthermen ergänzende Wärmepumpen zu installieren.

Markdorf Entspannung beim Betreuungsangebot in städtischen Kitas Das könnte Sie auch interessieren

In der Verwaltung geht man von neuen Fördermitteln aus dem Bundesprogramm für die Ganztagsbetreuung aus – aber auch von Zuschüssen aus dem Gemeindeausgleichsstock. Weshalb der Gemeinderat seinen Baubeschluss erst dann fällen will, wenn „Klarheit über die Abwicklung und die Fördermodalitäten“ besteht. Zunächst beschloss der Rat in seiner jüngsten Sitzung, dass die notwendigen Genehmigungsunterlagen beim Baurechtsamt eingereicht werden sollen. Mit einem Beschluss vor der Sommerpause sei indes kaum zu rechen, erklärte Bürgermeister Georg Riedmann.

Die angemieteten Unterrichtscontainer werden unter Umständen noch ein Jahr länger stehen bleiben. | Bild: Jörg Büsche

Architekt Müller setzt auf Flexibilität. Er beabsichtigt, das Umbau- und Erweiterungsprojekt Grundschule Leimbach Element für Element abzuarbeiten, sich dabei aber Offenheit zu bewahren. Zusätzlichen Spielraum könnte da bieten, dass die Anmietung der Unterrichtscontainer um ein weiteres Jahr verlängert wird.