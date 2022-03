Der Bereich Gutenbergstraße/Ensisheimer Straße ist seit Anfang der Woche erneut gesperrt. Es werden letzte Straßenbelags- und Markierungsarbeiten erledigt. Autofahrer müssen wieder Umwege in Kauf nehmen.

Nachdem die Bauarbeiten am Bahnübergang Ende Januar abgeschlossen waren und der Bereich freigegeben worden war, müssen die Markdorfer nun erneut eine Sperrung in Kauf nehmen. Diese sei aber immer in der Planung vorgesehen gewesen, teilt