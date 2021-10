Der Edeka-Sulger-Parkplatz mitten in der Innenstadt an der Mangoldstraße ist beliebt und wird nicht nur von den Kunden des Lebensmittelgeschäftes genutzt, wie Edeka-Pressesprecher Matthias Schopf aus Beobachtungen berichtet. Seit Einführung der Blauen Zone in der Innenstadt durfte mit Parkscheibe zwei Stunden geparkt werden – das galt für die insgesamt 90 Stellplätze, 40 davon in der Proma-Parkgarage.

Edeka-Parkplatz findet im städtischen Bußgeldkatalog keine Anwendung

Die Parkdauer wurde in der vergangenen Zeit eher wenig kontrolliert, räumt Matthias Schopf ein. Hier wollte das Unternehmen Kulanz zeigen. Da es sich um einen privaten Kundenparkplatz handelt, fanden Kontrollen seitens der Stadt nicht statt, auch der Bußgeldkatalog der Stadt findet hier keine Anwendung.

Vor allem Anwohner und Besucher umliegender Wohnblöcke hätten den Edeka-Parkplatz genutzt. „Teilweise standen Autos mehrere Tage lang auf unserem Parkplatz“, so Matthias Schopf. Seitens der Kunden habe es Beschwerden gegeben, dass sie keinen Parkplatz mehr finden würden. „Es sind sogar einige Kunden von Markdorf extra zu unserem Markt in Bermatingen gefahren, weil dort Parkplätze zur Verfügung stehen“, sagt Schopf. Eine Situation, die das Unternehmen nicht länger hinnehmen wollte.

Stuttgarter Firma „Park & Control“ übernimmt die Kontrolle

Daher habe man verschiedene Alternativen geprüft, berichtet Schopf, und die Geschäftsführung habe sich dazu entschieden, die private Stuttgarter Firma „Park & Control“ mit der Parkraumbewirtschaftung zu beauftragen. „Damit möchten wir sicherstellen, dass es für unsere Kunden genügend Parkplätze gibt“. Die Einrichtung einer Schranke – wie es bei der benachbarten Sparkasse der Fall ist – sei aufgrund der Parkplätze, die direkt an der Straße liegen, baulich nicht umsetzbar gewesen.

In der Parkgarage unterhalb des Einkaufszentrums Proma gibt es 40 Edeka-Parkplätze. Auch für die gilt die Parkraumbewirtschaftung. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Große Schilder weisen deutlich auf die Parkregeln hin

Seit einigen Tagen hängen nun mehrere große Schilder auf dem Parkplatz, die darüber informieren, dass nach einer Parkdauer von 90 Minuten mindestens 30 Euro zu zahlen sind. „90 Minuten reichen, um bei uns einzukaufen“, sagt Schopf. „Wir sind hier nicht der Parkplatz für die gesamte Innenstadt.“

Wer länger parkt oder vergisst, die Parkscheibe auszulegen, muss während der Öffnungszeiten des Supermarktes mit einer – teils saftigen – Geldstraße rechnen. Das Bußgeld muss dann direkt an „Park & Control“ gezahlt werden, das Unternehmen legt auch die Höhe des zu zahlenden Betrages fest, abgeschleppt wird nicht. Mit der Abwicklung der Strafzettel hat weder Edeka Sulger noch die Stadt etwas zu tun, betont Matthias Schopf.