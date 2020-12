Nun ist es offiziell, es wird in Markdorf vorerst keine öffentlichen Gottesdienste der Evangelischen Kirchengemeinde (Ekima) geben. Bereits in der vergangenen Woche hatte die Ekima angekündigt, dass wenn am 23. Dezember der Inzidenzwert im Bodenseekreis über 150 liege, alle Präsenzveranstaltungen abgesagt werden. Dazu Pfarrer Tibor Nagy: „Aufgrund der ungewöhnlich hohen Fallzahlen im Bodenseekreis, der aktuell bei 196 liegt, haben wir uns nun schweren Herzens dazu entschlossen, alle Gottesdienste der Weihnachts- und Neujahrstage abzusagen.“

Im Haus am Weinberg werden die Streams für die Online-Gottesdienste vorbereitet. | Bild: Tibor Nagy

Man habe ein Hygienekonzept erstellt, ein Ticketsystem eingeführt, aber dennoch wolle man die Teilnehmenden sowie alle Helferinnen und Helfer diesem hohen Risiko nicht aussetzen und bitte daher ausdrücklich, an den Weihnachtstagen zuhause zu bleiben, so der Pfarrer gegenüber dem SÜDKURIER.

Streamingangebote im Internet

Um trotzdem die Möglichkeit zu bieten, mit anderen Gläubigen Weihnachten zu feiern, hat die Ekima verschiedene Angebote vorbereitet. An Heiligabend wird unter anderem der Gottesdienst zur Christvesper mit Pfarrer Tibor Nagy um 17 Uhr live auf Youtube als Videostream gefeiert. „Sie sind alle herzlich eingeladen, zuhause mitzufeiern und vor allem mitzusingen“, lädt Nagy ein.

Spirituelle Angebote der Evangelischen Kirchengemeinde Markdorf Am 1. Weihnachtstag feiert Pfarrerin Kristina Wagner eine Telefonandacht um 10 Uhr. Die Teilnahme an der Telefonandacht funktioniert über die Einwahlnummer 0211 – 49 111 11 danach nach Ansage die Konferenznummer 90060 mit # eingeben, dann Ansage abwarten, dann Konferenz-PIN- Nummer 45564 wählen.

Eine Hörandacht zum Christfest mit Musik der Familie Klemm gibt es ab 25. Dezember auf der Homepage der Ekima.

Am 27. Dezember gibt es auf der Homepage eine Hörandacht mit einem Impuls zum Bild „die letzte Nachtwache“ Rembrandts mit Prädikantin Doris Käser.

Für alle weiteren Informationen rund um die gottesdienstlichen Angebote zum Jahreswechsel und dem darauffolgenden Sonntag sind die Informationen auf der Homepage zu beachten. Bei Fragen oder bei dem Wunsch nach einem seelsorgerlichen Gespräch darf man sich gerne auch an den Feiertagen bei Pfarrer Tibor Nagy melden. Die katholischen Gottesdienste finden statt Nur mit Anmeldung und mit begrenzter Gästezahl: In den katholischen Kirchen der Seelsorgeeinheit Markdorf finden die Gottesdienste zu Weihnachten statt. Man habe auch über eine Absage diskutiert, so Pfarrer Ulrich Hund auf Anfrage, sehe aber auch die Wünsche vieler Gläubiger. „Wir appellieren an die Vernunft, nicht einen Platz erzwingen zu wollen, wenn die Plätze vergeben sind, und wir appellieren an die eigene Verantwortung“, sagt Pfarrer Hund.

Weihnachtsgeschichte mit Stabpuppenspiel online auf Youtube

Für alle Familien mit Kindern, für die es in diesem Jahr kein Krippenspiel geben wird, hat das Kindergottesdienst-Team einen Familiengottesdienst auf dem Youtube-Kanal der Ekima hochgeladen, wie Nagy informiert. „Die beiden plüschigen Freunde Martin und Silvester sind auch wieder mit dabei und wir hören und sehen die Weihnachtsgeschichte mit Stabpuppenspiel.“

Die beiden plüschigen Freunde Martin und Silvester werden beim Familiengottesdienst auf Youtube zu sehen sein. | Bild: Tibor Nagy

Alle aktuellen Informationen rund um das Angebot der Ekima sowie Telefonnummern, Termine und Socialmedia-Kanäle im Internet unter: http://www.ekima.de