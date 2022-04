Einig waren sich die Fraktionen nicht im Februar, mehrheitlich beschlossen wurde es dennoch: Das Stadtbus-Projekt soll in einer Probephase im Echtbetrieb getestet werden. Damit hatten sich die Befürworter aus Umweltgruppe, SPD und auch aus Teilen der CDU gegen die Freien Wähler und FDP-Rat Rolf Haas durchgesetzt, Zustimmung kam auch von Bürgermeister Georg Riedmann.

Markdorf Ein Stadtbus für Markdorf? Taktung und Preis müssen stimmen Das könnte Sie auch interessieren

Rund 18.000 Euro soll der vierwöchige Probebetrieb kosten. Ein Fahrtpreis wird nicht erhoben. Auch dies wurde mehrheitlich beschlossen, obschon es nicht alle Räte befürworteten. Im Sinne „realistischer Zahlen“ zur Auslastung hatte dies etwa CDU-Rat Erich Wild gefordert.

Hochschule Heilbronn hat noch nicht zugesagt

Manches blieb aber nach der Februar-Sitzung noch vage. So etwa Riedmanns Ankündigung, die Stadt wolle für die wissenschaftliche Begleitung des Testbetriebes Experten der Hochschule Heilbronn gewinnen. Nun, eineinhalb Monate später, haben sich nach Treffen des Stadtbus-Arbeitskreises einige Fragen geklärt.

Markdorf Wie sich Markdorf auf den Weg zur Klimaneutralität macht Das könnte Sie auch interessieren

So steht jetzt der Testzeitraum fest, von dem es bislang nur geheißen hatte, er würde in oder nach den Pfingstferien stattfinden. Zweigeteilt soll er nun die zweite Pfingstferienwoche abdecken sowie die drei Wochen nach den Pfingstferien. Damit, so Riedmann, werde man die Frequenz sowohl während als auch außerhalb von Ferienzeiten testen können. Und es wird dabei bleiben, dass der Probebetrieb kostenlos ist. „Das hat der Gemeinderat so entschieden“, stellt Riedmann klar.

Ähnlich wie auf diesem Foto vom Stadtbus-Test der Umweltgruppe im April 2019 sollen eventuell Schüler in die Befragung der Stadtgäste eingebunden werden. Die Auswertung der Fragebögen wird dann von Experten vorgenommen. | Bild: Jörg Büsche

Fest steht jetzt auch: Die Befragung der Fahrgäste wird mit eigenen Kräften bewerkstelligt, zum Beispiel durch eine Schulklasse. Erst bei der Auswertung sollen dann die Experten ins Boot kommen. Noch stehe die Zusage der Uni aus, aber man sei „in der Abstimmung“. Bei den Vorbereitungen befinde man sich im Zeitplan. Auch der Fragenkatalog sei bereits weitgehend ausgearbeitet, sagt Riedmann, der von einem „tollen Sortiment“ spricht. Für den Probebetrieb wird ein Kleinbus montags bis freitags von 6 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr insgesamt 15 Stationen im Kernstadtbereich abfahren.