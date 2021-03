Die Zahlen seien ganz erstaunlich, freut sich Diana Amann. Die Direktorin des Gymnasiums am Bildungszentrum hat soeben die Anmeldungen fürs kommende Schuljahr 2021/22 ans Regierungspräsidium weitergeleitet. „151 neue Fünftklässler werden nach den nächsten Sommerferien zu uns kommen.“ Sofern man in Tübingen mitmacht.

Schulleiterin Diana Amann musste eine fünfte Fünfer-Klasse einplanen. | Bild: Jörg Büsche

Schließlich können so viele Schüler nicht mehr vierzügig unterrichtet werden – so wie bisher. Sie müssten dann ab Herbst auf fünf Klassen verteilt werden. Was wiederum bedeutet, so führt die Schulleiterin aus: dass Markdorf vom Tübinger Regierungspräsidium neue Lehrkräfte zugeteilt werden müssten. Womit Diana Amann fest rechnet. „Wir können ja kaum eine ganze Klasse ablehnen.“ Aus Markdorf und Bermatingen sowieso, auch aus Oberteuringen seien die neuen Schüler. „Mehr als sonst kommen aus Salem“, erläutert die Schulleiterin. Weitere Fünftklässler seien aus Immenstaad, Fischbach und Kluftern angemeldet.

G9-Profil und Rettungsschirm locken viele Schüler an

Büffeln fürs Abitur – auf dem BZM-Gymnasium geht das in neun Jahren. | Bild: Jörg Büsche

Ein weiterer Grund für die vielen Anmeldung sei – neben dem G-9-Profil – der nach den Sommerferien aufgespannte Rettungsschirm des BZM-Gymnasiums für seine Schüler. Dies als Reaktion auf die Unterrichtsausfälle während des Lockdowns beziehungsweise auf die Lernhemmnisse, die der Distanzunterricht mit sich gebracht hat. Aus Zusatzstunden in Deutsch, in Englisch und Mathematik habe der rettende Schirm bestanden, aus freiwilliger Mehrarbeit der betreffenden Fachlehrer, wie Diana Amann erläutert. Solches Engagement spreche sich herum. Als dritten Faktor schließlich nennt die Direktorin die Öffentlichkeitsarbeit der Schule in Richtung der Eltern. So seien unter anderem Videokonferenzen angeboten worden, in denen Mütter und Väter Fragen stellen konnten.

Auch Realschule hat viele Anmeldungen

Realschulrektorin Veronika Elflein und Sekretärin Susanne Pfeiffer können nach den Sommerferien 125 neue Fünftkässler begrüßen. | Bild: Jörg Büsche

Sehr zufrieden mit den aktuellen Anmeldezahlen zeigt sich auch Veronika Elflein, die Rektorin der Realschule am Markdorfer Bildungszentrum. Der stetige Aufwärtstrend der vergangenen Jahre habe sich fortgesetzt. „Wir bekommen 125 neue Schüler im kommenden Schuljahr – das sind wieder einige mehr als im Vorjahr.“ Das Einzugsgebiet entspreche etwa dem des Gymnasiums.

Ausdrücklich mochte die Rektorin keine Werbung machen für ihre Schule. Gleichwohl habe die Präsentation im Netz wohl überzeugt – „gerade jetzt, in der schwierigen Corona-Phase“. Der auf die Eltern zugehende Mix aus Videokonferenzen und Telefongespräche habe ein Übriges getan. Was Veronika Elflein eher bedauert: „Leider mussten wir einigen Schülern den Zugang in unseren bilingualen Zug abschlagen.“ Dort wird eine 30-köpfige Lerngruppe in einigen Fächern außer in Deutsch auch in Englisch unterrichtet.