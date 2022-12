Bei einer Enthaltung von FDP-Rat Rolf Haas hat der Gemeinderat am Dienstagabend den Haushaltsplan 2023 verabschiedet. Auch im nächsten Jahr stehen die Finanzen der Stadt ganz im Zeichen der aktuellen gewaltigen Investitionen: 17,3 Millionen Euro werden für Investitionen aufgewendet, das ist fast die Hälfte der gesamten Aufwendungen von 38,9 Millionen Euro. Mit einem Defizit von voraussichtlich 1,4 Millionen Euro fällt der Ausblick allerdings besorgniserregend aus. Im Mittelpunkt standen am Dienstagabend die Haushaltsreden der Fraktionen. Wie beurteilen die Stadträte den Haushalt?

Die Eckdaten des Haushalts Im Ergebnishaushalt 2023 stehen Einnahmen in Höhe von 38,40 Millionen Euro Ausgaben in Höhe von 39,84 Millionen Euro gegenüber. Er wird also mit einem voraussichtlichen Defizit von 1,44 Millionen Euro abschließen. Ein wesentlicher Grund dafür ist der starke Einbruch bei der Gewerbesteuer: Mit 8,4 Millionen Euro kalkuliert Kämmerer Michael Lissner, in diesem Jahr lag der Ansatz bei 11 Millionen, 2021 das Ergebnis bei 12,4 Millionen Euro. Zugleich ist das Investitionsvolumen nach wie vor immens hoch: 17,3 Millionen Euro will die Stadt investieren, in diesem Jahr waren es 21,2 Millionen. Der Ausblick ist sehr pessimistisch: Bei zurückgehenden Investitionen rechnet Lissner mit weiteren Defiziten 2024 (-1,5 Millionen), 2025 (-1,5 Millionen) und 2026 (-2,4 Millionen). Markdorf wird sich also auf Sicht weiter verschulden.

„In den letzten Jahrzehnten wurde mit viel Geld Natur und Zukunft vernichtet“, sagt UWG-Fraktionsvorsitzender Joachim Mutschler. | Bild: UWG

Umweltgruppe: „Uns allen ist klar: wir müssen sparen und die Einnahmenseite stärken“, stellte UWG-Sprecher Joachim Mutschler klar. Die Meinungen darüber, was wichtig sei, würden im politischen Diskurs jedoch auseinandergehen: Umfahrung, Stadtbus, Parkhäuser, Geld für Vereine, Kinder, Kultur und Sport, nannte er als Beispiele. Fehlende Mittel sollte der Gemeinderat aber nicht im „Klein-Klein“ suchen, sondern die operativen Einsparanstrengungen der Verwaltung überlassen. Klar sei: Das Volumen der Projekte übersteige die Leistungsfähigkeit der Stadt deutlich. Es gehe daher nur mit Ausgabendisziplin: Zurückhaltung bei neuen Projekten, Standards müssten auf den Prüfstand. Ganz oben für die UWG stünden Maßnahmen, die „in die Klimaneutralität führen“. Die geplanten PV-Projekte gehörten dazu, ebenso wie die Stelle fürs Klimaschutzmanagement im Rathaus. „In den letzten Jahrzehnten wurde mit viel Geld Natur und Zukunft vernichtet“, so Mutschler. Nun gehe es darum, die „Lebensgrundlage unserer Kinder zu schützen“. Künftig müsse man viel stärker den Fokus auf klimaschonende Mobilität legen, dazu gehöre auch die Einführung von Parkgebühren. Kürzungen bei den Vereinen lehnt die UWG ab. Die Vereine seien eine „wesentliche Säule für das soziale Leben in unserer Stadt“.

„Setzen wir Geld und Arbeit lieber für Lösungen ein als für Zertifikate“, sagt CDU-Chefin Kerstin Mock. | Bild: Jörg Büsche

CDU: Auch CDU-Sprecherin Kerstin Mock äußerte „Sorge über den Ausgleich des Haushaltes“, verwies zugleich aber auf die großen und nötigen Investitionen. Auch in den kommenden Jahren habe man weiter hohe Investitionen im Bildungsbereich. Einen kritischen Blick warf Mock auf die Förderprogramme, vor allem beim Klimaschutz: „Setzen wir Geld und Arbeit lieber für Lösungen ein als für Zertifikate“, mahnte sie. Sehr kritisch sehe die CDU die geplante Prüfung einer von der EnBW projektierten Flächenphotovoltaikanlage. Der Rat hatte sich auf einer Exkursion in Leutkirch eine solche angesehen. Bei zehn Hektar Flächenbedarf drohe weiterer Flächenverlust für die Landwirte. Dies stünde nicht in Relation zu den Einspar- und Klimapotenzialen. Die CDU stehe zur Landwirtschaft. In Zukunft müsse man noch mehr „auf Sicht fahren“ und in kürzeren Abständen planen. Auch Mock erteilte Abstrichen bei den Vereinen eine Absage: Deren Förderung der angespannten Haushaltslage zu opfern, komme für die CDU nicht in Frage.

„Sind die Appelle von Verwaltung und Kämmerer nicht angekommen?“, fragte FW-Chef Dietmar Bitzenhofer in Richtung der anderen Fraktionen. | Bild: Jörg Büsche

Freie Wähler: Solide Finanzen seien den FW immer wichtig gewesen, so Fraktionschef Dietmar Bitzenhofer. Daher habe es ihn stutzig gemacht, dass seine Fraktion die einzige gewesen sei, die Sparvorschläge eingebracht habe: „Sind die Appelle von Verwaltung und Kämmerer nicht angekommen?“, fragte er in die Ratsrunde. Die Defizite von heute seien die Schulden der nachfolgenden Generationen. Gehe es um etwaige Steuererhöhungen in 2023, werde man mit den Freien Wählern kaum rechnen können. Stattdessen sei eine „rigorose Einsparung auf der Ausgabenseite“ gefordert. Nicht einsparen wollte man bei den FW hingegen bei den Freiwilligkeitsleistungen: „Es wäre derzeit ein falsches Signal für all unsere Vereine gewesen.“ Trotz roter Zahlen wolle man den Haushalt 2023 aber nicht schlechtreden, so Bitzenhofer: „Generell sind die Weichen in die richtige Richtung gestellt.“ Der Haushalt sei „in die Zukunft gerichtet gestaltet“, weil er den Fokus auf langfristige und nachhaltige Projekte lege. Einsparungen seien künftig aber nötig. Der Kurs in Richtung Energiewende und Klimaschutz sei richtig, aber dort sei auch Bürgerbeteiligung gefragt. Am Ausbau des ÖPNV komme man nicht vorbei, aber „ideologisches Durchboxen“ wäre der falsche Ansatz. In Sachen Digitalisierung gehe es hingegen zu langsam und die geplante Nichtbesetzung der Stelle sei ein Fehler. Man müsse die Person, die aktuell das Thema Digitalisierung mitbetreue, von allen anderen Aufgaben befreien.

„Der Gemeinderat ist kein Sparorgan, sondern ein politischer Entscheidungsträger“, sagt SPD-Chef Uwe Achilles. | Bild: Jörg Büsche

SPD: Er hätte sich nach Corona eine „Rückkehr zur Normalität“ gewünscht, sagte SPD-Chef Uwe Achilles. Die finanziellen Sorgen der Stadt könnten aber „nicht mithalten mit dem Leid in der Ukraine“, relativierte er. Ein Fehlbetrag von 1,4 Millionen Euro bei knapp 40 Millionen Gesamtvolumen sei „verkraftbar“, sollte aber eine Einmaligkeit bleiben. Denn es gehöre auch zur Generationengerechtigkeit, die Ressourcen nicht komplett zu verbrauchen. Es gehe vor allem darum, die Ertragsseite zu verbessern. Andererseits müsse man aber auch die Ausgaben reduzieren. Der Gemeinderat sei aber „kein Sparorgan, sondern ein politischer Entscheidungsträger“, bezog er sich auf einen kritischen Kommentar des SÜDKURIER. Auch er erteilte Kürzungen bei den freiwilligen Leistungen eine Absage: „Wenn wir uns nur auf die Pflichtaufgaben reduzieren würden, würde in der Stadt viel vermisst werden.“ Die Stadt habe immer noch ein ambitioniertes Investitionsprogramm vor sich und der Weg zur Klimaneutralität werde nicht kostenlos sein. Angesichts dessen werde man 2023 sicherlich noch das ein oder andere Vorhaben verschieben müssen.

„Der uns hier vorgelegte Haushalt ist ein Desaster!“, sagt FDP-Rat Rolf Haas. | Bild: FDP