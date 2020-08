Wegen eines Turmfalken, der seit einigen Tagen in einem Baum an der Kippenhauserstraße in 4 Meter Höhe saß und wohl verletzt war, ist der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Markdorf Daniel Kneule am Montagmorgen nach Ittendorf ausgerückt.

Falke mit einem Fang eingeklemmt

„Wie sich zeigte, war das Tier mit einem Fang an einem Ast eingeklemmt“, teilt Feuerwehrsprecher Martin Scheerer mit. Kurzerhand habe Daniel Kneule selber Hand angelegt. Er stieg auf eine Leiter und sägte den Ast ab, um den Raubvogel zu befreien.

Turmfalken zum Tierarzt gebracht

„Vom Grundstücksbesitzer wurde der kleine Greifvogel dann zu einem Tierarzt gebracht“, berichtet Martin Scheerer weiter. Kneule habe Erfahrungen in solchen Rettungsaktionen. „Es war nicht sein erster Greifvogel, den er gerettet hat“, erklärt der Feuerwehrsprecher.