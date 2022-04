Kann man wieder eine große Veranstaltung mit vielen Menschen in der Innenstadt wagen? Diese Frage haben sich die Veranstalter des Dixiefestes mit verkaufsoffenen Sonntag gestellt und sie mit einem Ja beantwortet. „Wir haben lange überlegt“, sagt Lucie Fieber, Geschäftsführerin von Markdorf Marketing. „Und wir sind zu der Entscheidung gekommen, das wir es machen, aber vorsichtig.“ Das beliebte Fest soll stattfinden, allerdings nicht in einem riesigen Rahmen, aber dennoch so, dass die Aktionen und Angebote Besucher in die Innenstadt locken.

Katrin Raither (Intersport Raither), Julia Kieferle (Panda-Apotheke), Werner Gauß (AuMSC Gehrenberg), Dieter Maier (Band Flame) und Markdorf Marketing-Geschäftsführerin Lucie Fieber (von links) freuen sich auf das 40. Dixiefest. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Drei Bands bringen den Dixie-Sound in die Innenstadt

Die Bands Knapp ein Jahr am Rathaus, Flame in der Hauptstraße/Ochsenlücke und Feierware Jazzband vor der Sparkasse bringen die Dixie-Musik in die Stadt. Dieter Maier von Flame freut sich sehr darauf, wieder auf der Bühne zu stehen. „Es ist eine tolle Sache, wieder Musik machen zu dürfen. Am liebsten würde ich sofort loslegen“, so Maier. 2019 trat Flame noch beim Dixiefest auf, 2020 haben sich die Musiker nicht getroffen und nicht geprobt. Die Corona-Pandemie und das Verbot von Auftritten und Veranstaltungen haben den Musikern sehr zu schaffen gemacht, berichtet Dieter Maier.

Die Countryband Flame aus Illmensee mit (von links) Rob Lehenherr, Mihaela Mark, Jonas Maier und Dieter Maier. | Bild: Band Flame

Die Feierware Jazzband spielt beim Dixiefest an der Sparkasse. | Bild: Bernd Gassner

„Wir haben auch ein Ziel gebraucht und dann eine neue CD aufgenommen“, erzählt Dieter Maier. Viele Bands hätten die Zeit nicht überstanden und sich aufgelöst. Das bestätigt auch Lucie Fieber. „Es war schwer, Bands zu finden.“ Umso mehr freut es sie, dass nun drei renommierte Gruppen spielen, die es schon seit vielen Jahren gibt und die für den klassischen Dixie- und Jazzsound sorgen werden. Lucie Fieber hofft, dass auch die Line-Dance-Tänzer wieder dabei sein werden und so manches Bein mitwippen lassen.

Was Autofahrer wissen müssen Parkplätze Die Parkplätze im Festbereich, Edeka Sulger in der Mangoldstraße, in der Hauptstraße, im Stadtgraben, vor der Volksbank und vor dem Proma (Behindertenparkplätze) können nicht benutzt werden. Die Parkplätze vor dem Rathaus und in der Ochsenlücke sind am Samstag, 7. Mai ab 14 Uhr aufgrund des Aufbaus der Bühnen gesperrt. Alle anderen Parkplätze stehen zur Verfügung. In der Jahnstraße herrscht aufgrund der Kreisel-Baustelle ein Parkverbot. Straßensperrung Am Sonntag von 6 Uhr bis 20 Uhr ist der Innenstadtbereich für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Ittendorfer Straße, Kreuzgasse, Jahnstraße, Bussenstraße, Spitalstraße, Gehrenbergstraße, Weinsteig. Der Stadtgraben ist über die Gehrenbergstraße/Bussenstraße nicht erreichbar.

Verkaufsoffener Sonntag von 12 bis 17 Uhr

Für die Einzelhändler ist der verkaufsoffene Sonntag ein ganz wichtiger Tag. „Das ist ein Magnet und man sieht viele Stammkunden, die dann mit der ganzen Familie ins Geschäft kommen“, sagt Katrin Raither von Intersport Raither. Apothekerin Julia Kieferle ist froh, dass das normale Leben so langsam wieder zurückkommt. Die Besucher dürfen sich auf vielfältige Aktionen und Angebote des Einzelhandels freuen.

Auch der Nervenkitzel kommt nicht zu kurz. Bis zu neun Meter hoch geht es mit einem Luftsprung auf einem Bungee-Trampolin auf dem Edeka-Sulger-Parkplatz in der Mangoldstraße.

Das Bungee Trampolin steht auf dem Edeka Sulger-Parkplatz in der Mangoldstraße. | Bild: Markdorf Marketing

Schnäppchen bei den Flohmärkten

Gebrauchte Schnäppchen lassen sich gleich mehrfach ergattern. Für die Großen beim Rudi‘s Flohmarkt für Jedermann an der Ravensburger Straße und Daimlerstraße, und beim Haus im Weinberg an der Weinsteig. Dort bietet der Förderkreis der evangelischen Kirchengemeinde unter anderem Haushaltsartikel, Geschirr, Bücher, Schmuck, Schallplatten, Spielsachen und vieles mehr an. Für die Kleinen darf beim kostenlosen Kinderflohmarkt an der Mangoldstraße gefeilscht werden. Hier ist keine Anmeldung nötig, einfach vorbeikommen.

Der Kinderflohmarkt findet auf dem Edeka Sulger-Parkplatz in der Mangoldstraße statt. | Bild: Markdorf Marketing

Spezielle Angebote für Mütter

Da das Dixiefest auf dem Muttertag fällt, haben sich die Akteure spezielle Angebote überlegt, um Mütter an diesem Tag zu verwöhnen. So bieten einige Gastronomen Muttertagscocktails und Muttertagmenüs an und in der Marktstraße ist der Nachwuchs eingeladen, mit Pinsel und Staffelei ein Bild für die Mama zu malen. Außerdem freuen sich die Blumenhändler, wenn sie den ein oder anderen bunten Strauß verkaufen.

Vereine und Firmen zu Energiewende und Elektro-Mobilität

Zum Thema Energiewende können sich Besucher und Interessierte beim Markdorfer Sonnennetzwerk beraten lassen. Verschiedene Firmen stellen ihre Angebote zu Elektro-Mobilität, Elektro-Roller und Fotovoltaik-Anlagen vor. Die Deutsche Initiative Mountainbike präsentiert sich, im Stadtgraben geht es auf der Rennstrecke von RC Cars mit ferngesteuerten Autos rasant zu. „Wir freuen uns, dass sich die Gruppe präsentieren kann“, sagt Werner Gauß vom AuSMC Gehrenberg. Besondere Aufmerksamkeit bekommt sie meist von Vätern mit ihren Söhnen, aber auch von Jugendlichen, wie Lucie Fieber beim letzten Dixiefest 2019 beobachtet hat.