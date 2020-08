Wie kann der Markdorfer Bahnhof wieder zum Leben erweckt werden? Eine Frage, die die Stadt in den vergangenen Jahren umgetrieben hat. Im November 2019 wurde das denkmalgeschützte Gebäude an eine Markdorfer Investorengruppe – die neu gegründete Bahnhof Markdorf GmbH und Co.KG – verkauft.

Bauarbeiten beginnen im September

Nun beginnen im September die Bauarbeiten, die Fertigstellung ist im zweiten Quartal 2021 geplant. Das Gelände wird demnächst gesichert und eingezäunt. „Wir möchten uns bei der Gestaltung der Außenfassade in einem Rahmen bewegen, der wenig am Erscheinungsbild ändert und alte Elemente wieder verstärkt herausarbeiten“, sagt der zuständige Architekt Sascha Daschmann von der Markdorfer daschmann planungsgesellschaft mbh.

Der Markdorfer Architekt Sascha Daschmann vom Architektenbüro daschmann planungsgesellschaft mbh. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Der Prozess wird vom Denkmalschutz begleitet, die Zusammenarbeit laufe laut Daschmann „gut und sehr kooperativ“, genauso wie der Austausch mit der Stadt und dem Baurechtsamt. Unterstützung bekommt der Architekt auch von einem Kollegen, dem Denkmalpfleger und Architekten Bruno Siegelin aus Herdwangen-Schönach, der bereits viel Erfahrung in der Denkmalpflege gesammelt hat.

Außenfassade wird nach historischem Vorbild gestaltet

Eine alte Postkarte aus Markdorf, ca. 1950. Der Bahnhof auf dem Bild untenliks, das Vordach ist ganz gut erkennbar. | Bild: Daschmann, Sascha

Zur Bahnlinie wird wieder ein Vordach angebracht, das es früher bereits gegeben hat. Die Steinfassade wird saniert, es werden Fenster nach historischem Vorbild gestaltet und eingebaut und auf das Nebengebäude werden Dachgauben gesetzt.

Die Vorgeschichte Nachdem die Bahn vor einigen Jahren aus dem Bahnhof ausgezogen war, steht er – bis auf das Stellwerk im Erdgeschoss – leer. Die Stadt Markdorf hat das Gebäude 2012 erworben. Dann wurde schließlich nach einer Investorenlösung gesucht und eine öffentliche Nutzung des Gebäudes verfolgt. Dieses steht unter Denkmalschutz und ist dringend sanierungsbedürftig. Im Herbst 2019 verkauft die Stadt das Gebäude an eine Markdorfer Investorengruppe – die neu gegründete Bahnhof Markdorf Gmbh & Co.KG. Der Kaufpreis für den Bahnhof – mit Ausnahme der DB-Räume – inklusive des rund 900 Quadratmeter großen Grundstückes beläuft sich auf rund 120000 Euro. Die Bahnhof Markdorf GmbH & Co.KG kalkuliert mit einem Gesamtinvestment von rund 3,55 Millionen Euro.

Das Bahnhofsgebäude entstand um 1900, der erste Zug fuhr am 22. August 1901 in Markdorf ein. Das Gebäude ähnelt denen an den Bahnhöfen in Salem-Neufrach oder in Uhldingen.

Der Markdorfer Bahnhof wird endlich umgebaut. Im September sollen die Bauarbeiten beginnen, eine Fertigstellung ist laut der Investorengruppe im zweiten Quartal 2021 geplant. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Sascha Daschmann freut sich, mit dem Projekt den verwaisten Bereich wieder aufzuwerten. „Es geht um die Themen Reisen, Ankommen, Begegnung. Das ist einspannender Knotenpunkt und es ist schön, wenn man dazu etwas beitragen kann.

Für die Handwerker gibt es in dem Gebäude, das unter Denkmalschutz steht, einiges zu tun. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Die Bahn bleibt auf rund 90 Quadratmetern mit dem Stellwerk im Erdgeschoss des Hauptgebäudes und wird dieses weiter betreiben.

Das Stellwerk der Bahn bleibt im Erdgeschoss erhalten und wird weiterhin von Fahrdienstleitern bedient. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Für ein geplantes Reisebüro hagelt es Absagen

Dem Wunsch der Stadt nach einem Ticketverkauf zusätzlich zum Automaten oder einem Reisebüro konnte trotz Bemühungen nicht entsprochen werden.

Architekt Sascha Daschmann im Erdgeschoss, hier zieht die Landbäckerei Baader ein. Die Stadt hatte sich für das Erdgeschoss auch noch ein Reisebüro gewünscht, hier wurden laut Investorengruppe keine Interessenten gefunden. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Dazu teilt die Investorengruppe auf SÜDKURIER-Nachfrage mit: „Ein Ticketverkauf, zum Bespiel über ein dort eingemietetes Reisebüro ist gescheitert, da wir von insgesamt drei angefragten etablierten Büros Absagen erhalten haben, weil der DB-Fahrkartenverkauf wirtschaftlich uninteressant geworden ist.“ Die Idee wie in Salem ein Outdoor „Videoreisezentrum“ anzubieten, sei am Bahnhof Markdorf wirtschaftlich nicht sinnvoll zu betreiben.

Video: Nosswitz, Stefanie

Landbäckerei Baader übernimmt die Gastronomiefläche

Die Landbäckerei Baader aus Frickingen übernimmt die Gastronomie- und Bäckereifläche im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss mit insgesamt rund 245 Quadratmetern Fläche und einer großen Sonnenterrasse zur Bahnlinie im Süden. Daschmann und Baader haben bereits gemeinsam das Café in Wittenhofen im alten Kornspeicher verwirklicht.

Die Visualiserung zeigt das Bahnhofsgebäude, wie es von der Bahnlinie zu sehen ist, links der Außenbereich der Bäckerei. | Bild: daschmann planungsgesellschaft mbh.

„Das ist ein sehr attraktives Objekt für uns und wir freuen uns, die Nachfragen, die wir aus Markdorf bekommen, dann bedienen zu können“, sagt Geschäftsführer Josef Baader. Es werde ein ganzheitliches Konzept verfolgt und der Gast darf sich darauf freuen, wie das Thema „Eisenbahn“ umgesetzt wird, verrät Sascha Daschmann. „Das wird ein gutes Bindeglied zwischen der Südstadt und der Altstadt werden“, ist sich der Architekt sicher.

Büroräume im 1.OG sind vermietet, im 2. OG sind die Flächen noch frei

Im ersten Obergeschoss sind die Büroräume mit rund 130 Quadratmetern an ein Architekturbüro aus der Region vermietet, für die Flächen im zweiten Obergeschoss mit rund 125 Quadratmetern gibt es einige Interessenten. Fix ist noch nichts. Diese Bereiche dienten früher als Wohnungen, stehen allerdings schon seit vielen Jahren leer.

Eingangstür zur ehemaligen Wohnung im ersten Obergeschoss. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Das bedeutet für Sascha Daschmann und die Handwerker viel Arbeit. „Der Sanierungsaufwand ist enorm“, erklärt Daschmann. So müssen zum Bespiel die alten Farben und Lacke beprobt werden und alle Materialien, die entkernt und ausgemistet werden, ihrer Verwertung zugefügt werden. In den Wänden zeugen alte Zeitungen von einer langen Geschichte.

Die Zeitungen in der Wand zeugen von einer langen Geschichte. Der SÜDKURIER ist es nicht. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Sanierungsarbeiten stehen unter den strengen Auflagen des Denkmalschutzes

Es werden neue Leitungen verlegt, das Dach isoliert, Sanitärräume geschaffen – alles unter den strengen Auflagen des Denkmalschutzes. „Wir bringen hier technisch alles auf den neusten Stand“, so Sascha Daschmann – und das in historischem Gewand.

Für die Flächen im zweiten Obergeschoss wird noch ein Mieter gesucht. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Wichtig sei dabei, dass die Sanierung fachgerecht durchgeführt wird und die rechtlichen Aspekte mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt ist. Die verschiedenen Gewerke – die möglichst an Handwerksbetriebe aus der Region vergeben worden sind – müssen koordiniert und der Zeitrahmen eingehalten werden.