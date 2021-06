Dauerärger mit der Dauerbaustelle? Im Schießstattweg sind die Anwohner genervt von der Baustelle zwischen der Marienstraße und der Bahnhofstraße. In der vergangenen Woche sei die Baustelle wieder einmal in die Straße hinein erweitert worden, sodass die Autofahrer sie nur passieren konnten, indem sie den Gehweg nutzten. „Eine Absicherung der Fußgänger war nicht vorhanden. Eine Umleitung über die Eisenbahnstraße wäre problemlos machbar“, schreibt dazu Leser Heribert Lischka, der zugleich anregen möchte, in solchen Fällen eine Beschilderung für Fußgänger und Radfahrer einzurichten, damit diese schon vor der Baustelle vor der Gefahr, die eine Engstelle für sie bedeutet, gewarnt werden.

Beim Landratsamt, das als zuständige Verkehrsbehörde auch für die Baustellen auf den innerörtlichen Markdorfer Straßen zuständig ist, weil die Stadt selbst keine Verkehrsbehörde hat, ist man sich dessen durchaus bewusst. Im Nachhinein, so heißt es aus der Verkehrsbehörde auf Anfrage, wäre es sicherlich sinnvoll gewesen, den Schießstattweg während des Zeitraums, in dem die Baustelle ausgedehnt werden musste, komplett zu sperren. Dies sei aber immer auch eine Abwägung, die im Vorfeld getroffen werden müsse. Zuweilen kann dann die Situation eintreten, dass sich die tatsächliche Baustellensituation dann anders zeigt, als dies ursprünglich vorgesehen gewesen sei.

Die Dauerbaustelle am Ende des Schießstattweges zur Einmündung in die Bahnhofstraße hin (linke Bildseite) ist am Mittwoch abgebaut, auf dem Grundstück laufen noch Arbeiten. Nun soll zuletzt die Straße in diesem Bereich noch neu asphaltiert werden. | Bild: Grupp, Helmar

Nichtsdestotrotz sei der Ärger für Anwohner und Verkehrsteilnehmer nun vorüber, teilt die Kreisbehörde mit. Die Baustelle sei beendet und wird nun abgebaut. In den kommenden Wochen werden noch die Asphaltarbeiten erledigt, dann sei die Maßnahme abgeschlossen. Dabei wird der Schießstattweg in diesem Bereich eine neue Asphaltdecke bekommen.

Zwei Jahre lang war der enge Schießstattweg, eine vielbefahrene innerstädtische Ost-West-Ausweichroute, dann ein Nadelöhr gewesen: Begonnen hatten die Arbeiten im Juni 2019. Immer wieder hatte es auch Vollsperrungen geben müssen, etwa im Januar 2020, als parallel auch umfangreiche Stromleitungsarbeiten erledigt wurden.