Bundesweites Pilotprojekt

Das DARC-Referat für Not- und Katastrophenfunk hat im November 2021 die Erkenntnisse aus den jüngsten Flutkatastrophen zum Anlass genommen, um ein Konzept für die zukünftige Unterstützung der Bevölkerung in solchen Notsituationen zu entwickeln. Die Ehrenamtlichen in der Notfunkzentrale Bodensee werden in den kommenden Monaten den Prototypen einer regionalen Notfunkgruppe und ihres Materials aufbauen. Start für die erste Zentrale am Bodensee war bei der Amateurfunker-Messe HAM Radio in Friedrichshafen am 24. Juni 2022. Wenn das Markdorfer Modell Erfolg zeigt, werden in ganz Deutschland solche ehrenamtlich geführten, regionalen Notfunk-Zentralen folgen. Der Deutsche Amateur Radio Club hat bundesweit rund 33.000 Mitglieder. Die nächste internationale Amateurfunker-Messe HAM Radio findet vom 23. bis 25. Juni in Friedrichshafen statt. Informationen zu DARC und Messe: www.darc.de