Wohin bloß zum Geburtstag feiern? Wenn es zu kalt ist, überdies noch Regen in Aussicht. Wenn der Platz im eigenen Wohnzimmer beim besten Willen nicht ausreicht.

Feierende Jugendliche stören Anwohner

Findige Jugendliche wissen da Abhilfe. Zum Leidwesen von Brigitte Waldenmaier. Sie wohnt ganz in der Nähe der Hildegardsnöhe – mithin in Hörweite der dort aufgestellten Ruhebank für Spaziergänger. Eben die wird regelmäßig zum Unruhe-Möbel. Sooft dort junge Leute feiern.

„Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich dort schon mit Jugendlichen diskutiert habe.“ Stets sei es dasselbe: „Ich argumentiere mit der Rücksicht auf die Anwohner.“ Zurück komme das Argument: „Wir haben ja nichts, wo wir hingehen können.“ So zitiert Brigitte Waldenmaier, was die jungen Leute beteuern. Und in der Regel drehen sie danach tatsächlich ihre mitgebrachte Musik etwas leiser.

Beliebter Ort ist das „SkatesOpen„

Ganz richtig ist die Aussage der Jugendlichen freilich nicht. Schließlich gibt es durchaus einen Ort, wo sie sich treffen dürfen, um Geburtstage zu feiern – oder einfach nur Party zu machen: Das „SkatesOpen“ bei der Trendsportanlage. An Tagen ist es ohnehin geöffnet, jeden Mittwoch von 16 bis 20.30 Uhr, außerdem an jedem Freitag von 16 bis 21 Uhr. An diesen Tagen sind auch die Ansprechpartner vom Jugendreferat anwesend – und haben ein offene Ohr für die 14- bis 18-Jährigen. Die keineswegs ausschließlich aus Markdorf kommen, sondern sich auch aus den umliegenden Gemeinden einstellen.

Im „SkatesOpen“ bei der Trendsportanlage können ältere Jugendliche Party machen. | Bild: Jörg Büsche

Beliebter Treffpunkt ist indes auch die Skater-Anlage nebenan. Ein Jugendlicher und ein junger Erwachsener aus der Skater-Szene sorgen dafür, dass die Toiletten zugänglich sind und schauen überhaupt nach dem Rechten.

Vertrag über „Nutzungsüberlassung“

Wer mit seinen Freunden im „SkatesOpen„ feiern möchte, der muss sich ans Jugendreferat wenden, um einen Vertrag über die sogenannte „Nutzungsüberlassung“ abzuschließen. Vorausgesetzt er ist 18 Jahre wohnt in Markdorf oder geht in Markdorf zur Schule. Für Strom, Putzmittel, überhaupt alle Verbrauchsutensilien sind 50 Euro zu entrichten. Hinzu kommt die Kaution von 150 Euro.

Welche allerdings einbehalten wird, sollte es bei der Feier zu einer Anzeige wegen Ruhestörung gekommen sein. Ansonsten gibt es sie zurück. Bei Partys mit mehr als 40 Besuchern ist im „SkatesOpen„ ein Security-Dienst zu organisieren – und bereits im Vorfeld im Jugendreferat nachzuweisen.

Kinder können im Jugendcafé Zepp feiern

Einen Raum, für Kinder und jüngere Jugendliche, die ihren Geburtstag feiern möchten kann die Stadt ebenfalls anbieten: das „Jugendcafé Zepp“. Es steht vor allem den Elf- bis 15-Jährigen offen. Dies jeweils am Montag von 12.30 bis 15.30 Uhr. Und auch hier, in der Zeppelinstraße 7, gibt es die Möglichkeit, eine Nutzungsüberlassung mit der Stadt abzuschließen. Wieder sind 150 Euro Kaution zu entrichten – und es sollen hier aber nicht mehr als 40 Gäste zur Party kommen.

„Themen-Party“ auf dem Verkehrsübungsplatz

Eine „Themen-Party“ können Kinder auf dem ADAC-Verkehrsübungsplatz der Markdorfer „Vereins für Verkehrserziehung und Verkehrssicherheit“ (VEA) beim Sportplatz feiern – und dies von April bis September. Wie Sylvia Dworak, die VEA-Vorsitzende, erläutert sei die Idee dahinter, „dass auch Kinder ohne großen Garten daheim mit ihren Geburtstagsgästen Ball spielen oder Bewegungsparcours absolvieren können.“

Sylvia Dworak bietet den Verkehrsübungsplatz der Verkehrsschule Kindern als Ort für Geburtstagsfeiern an. | Bild: Jörg Büsche

Die Räumlichkeiten der Verkehrsschule, insbesondere Küche und Toilette stehen offen. Eine Einschränkung gibt es: „Wir kommen natürlich aus der Verkehrserziehung“, so Dworak, „und denken deshalb in erster Linie an die Kinder.“ Die Geburtstage für die Kleinen sollen keine Familienfeiern sein.

Grillhütte über die Stadt mietbar

Viel Gelegenheit zum Spielen gibt es gleich neben der Grillhütte. Für den Spielplatz braucht‘s natürlich keine Voranmeldung. | Bild: Jörg Büsche

Keine Einschränkungen in dieser Hinsicht gibt es an der Grillhütte. Nur heißt es dort langfristig planen. Denn der beliebte Platz am Schweppenen unterhalb des Gehrenbergturmes hat in den Sommermonaten lange Vorlaufzeiten, sofern die Feier am Wochenende stattfinden soll.

Dann ist mit ist die Anmeldung bis zu sechs Wochen vorher nötig. Der unbedingte Vorteil an der idyllischen Stelle im Grünen, abgesehen von den Waldbewohnern kann man keine Nachbarn stören.

Wer die Grillhütte mieten möchte, wendet sich am besten an die Zentrale im Markdorfer Rathaus – hier an Andrea Stehle. | Bild: Jörg Büsche