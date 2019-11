Markdorf vor 57 Minuten

Volkstrauertag: BZM-Schülerin Ida Knecht befasst sich in ihrer Rede mit der Gewalt im Alltag

Zum Volkstrauertag am 17. November wird in Markdorf die 17-jährige Ida Knecht eine Rede halten. Die Schüler am Bildungszentrum will den Blick auf den Beitrag lenken, den jeder einzelne einbringen kann, um der Gesellschaft ein friedfertiges Gesicht zu geben.