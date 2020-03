Der Markdorfer Theaterstadel startet in die Frühjahrsaison und die Besucher dürfen sich auf alte Bekannte freuen, die mit neuen Programmen nach Markdorf kommen.

Verlosung: Karten für Timo Wopp gewinnen

Timo Wopp steht am Freitag, 6. März mit „Auf der Suche nach dem verlorenen Witz“ auf der Bühne.

Timo Wopp ist am 6. März auf der Suche nach dem verlorenen Witz. | Bild: Zvg

In seinem dritten Abendprogramm zieht der „Geisterfahrer auf der deutschen Kabarett-Autobahnen“, wie es in der Ankündigung heißt, voll scharfsinniger Selbstironie in den Kampf um seine komödiantische Daseinsberechtigung. Dabei hält er sich sklavisch an sein einziges Credo:#nofilter!

Götz Frittrang, ebenfalls kein Unbekannter, kommt erneut auf den Gehrenberg, und zwar am Samstag, 14. März. Sein neues Programm heißt „Götzendämmerung“.

Götz Frittrang präsentiert sein neues Programm „Götzendämmerung“. | Bild: Jörg Büsche

Die Besuch erleben laut Veranstalter „zwei Stunden irrsinnige Wanderungen durch das Gehirn eines ungehemmten Durchschnittsdeutschen“. Am Ende werde man „schlappgelacht und angefüllt mit bildgewaltigen Assoziationen nach Hause gehen und dem Weltuntergang gelassen entgegensehen“.

Chin Meyer gibt sich bissig-unterhaltsam

Gewohnt bissig-unterhaltsam und höchst aktuell nimmt Chin Meyer, Deutschlands bekanntester Finanzkabarettist, am Samstag, 21. März private und politische Verheißungen und Glücksversprechen ins Visier.

Chin Meyer ist am 21. März im Theaterstadel zu Gast | Bild: Veranstalter

Denn Chin Meyer ist sicher: Wir wünschen uns alle eine ausgeprägte Komfortzone und ein „Leben im Plus“. Doch was passiert eigentlich, wenn man dem Unerklärlichen wie einem Hybrid aus Hippie und Kapitalist oder aus Staatschef und Idiot oder gar den Algorithmen die Macht über uns überlassen?

Hans Söllner und der Rhythmus des Lebens

Seit 20 Jahren ist Hans Söllner unterwegs, am 28. März macht er mit „Solo“ Station in Markdorf. Der Mann aus Bad Reichenhall treibt irgendwo zwischen Bob Dylan, Johnny Cash und einem bayerischen Wilderer sein Wesen und singt in der Songwriter-Tradition amerikanischer Direktheit, mit großem musikalischem Instinkt.

Hans Söllner tritt am 28. März „Solo“ in Markdorf auf. | Bild: Simone Attisani

Für weitere musikalische Unterhaltung sorgen am 7. März „Powerflowers“ und am 27. März „Astral Combo“, die ihr 25-jähriges Jubiläum feiern.

„Kauf, Du Sau!“ mit Helmut Schleich

Der Münchner Kabarettist Helmut Schleich rückt in seinem Programm „Kauf, Du Sau!“ am Freitag, 3. April, der vom Kaufrausch narkotisierten Gesellschaft mit seinen zugespitzten Bosheiten zu Leibe – bis die Konsumblase platzt. Dazu schreibt die Süddeutsche Zeitung: „Der Altgediente des bayrischen Typenkabaretts wird immer aufregender“.

Helmut Schleich. | Bild: Veranstalter

„Heute Abend: Lola Blau. Ein Musical für eine Schauspielerin“ ist ein Bestseller aus der Feder des österreichischen Kabarettisten Georg Kreisler, der darin eigene Erfahrungen von Antisemitismus, Flucht und Exil verarbeitet.

„Heute Abend: Lola Blau. Ein Musical für eine Schauspielerin“ mit der aus Markdorf stammenden Selina Ströbele. | Bild: Christoph Morlok Fotografie

Die Rolle der Lola Blau übernimmt die aus Markdorf stammende Schauspielerin Selina Ströbele. Die Aufführungen sind am Freitag, 17. und Samstag, 18. April.

Simon Pearce ist „Allein unter Schwarzen“

Das Programm von Simon Pearce heiß „Allein unter Schwarzen“. Bilder: Veranstalter | Bild: Wole Onigbanjo

Zum ersten Mal in Markdorf ist Schauspieler, Comedian und Kabarettist Simon Pearce, der in seinem ersten Soloprogramm „Allein unter Schwarzen“ am Samstag, 25. April mit viel Humor und Ironie erzählt, wie es ist, als Schwarzer mitten im tiefsten, schwarzregierten Bayern aufzuwachsen und zu leben.

Veranstaltungsbeginn ist jeweils um 20.30 Uhr, Saalöffnung um 19 Uhr.

Alle Informationen im Internet:

