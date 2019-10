von Andreas Lang

Bei der Hauptversammlung des Ski_Klubs Markdorf zeigte sich der Verein für die Zukunft gut aufgestellt. Jahrzehntelang wurde der Klub von einem eingespielten Vorstandsteam geleitet, seit einiger Zeit läuft die Suche nach jüngeren Nachfolgern. Dies ist nun in zwei Etappen gelungen.

Bei der Hauptversammlung im vergangenen Jahr konnten bereits jüngere Mitglieder für die Arbeit im Vorstand gewonnen werden, jetzt freuten sich Vorsitzender Alexander Prinz sowie Schriftführerin Claudia Jegler-Schraivogel, ihre Ämter an Nachfolger zu übergeben.

Markdorf Viele junge Gesichter im Vorstand des Markdorfer Ski-Klubs Das könnte Sie auch interessieren

Claudia Jegler-Schraivogel war 35 Jahre lang Schriftführerin, Alexander Prinz 25 Jahre lang Vorsitzender. Sein Nachfolger ist Johannes Braun, der bei der Versammlung allerdings nicht anwesend sein konnte. Als neue Schriftführerin übernahm Lena Nessensohn den Posten, zum Sportwart wurde Tobias Lämmlein einstimmig gewählt. Martin Glönkler ist neuer Kassenprüfer. Alexander Prinz und Claudia Jegler-Schraivogel wurden für ihre lange Mitgliedschaft und ihr Engagement im Skiklub geehrt.

Der stellvertretende Vorsitzende Matthias Braun bezeichnete Alexander Prinz als „lebende Legende des Klubs„. Für seine Verdienste ernannte er ihn zum Ehrenmitglied.

Mitglieder machen erfolgreich den Trainerschein

Braun teilte weiter mit, dass Max Prinz den C-Trainerschein, Daniela Arnold den B-Trainerschein und Tobias Lämmlein den A-Trainerschein erfolgreich absolviert hätten. Im Bereich Skigymnastik stehe weiterhin das bewährte Trainer-Team Jörg Taschwer und Veronika Boll zur Verfügung.

Markdorf Wenn die Kleinsten Skifahren wollen Das könnte Sie auch interessieren

Der „Zwergerlkurs“ an der Markdorfer Meglishalde wird aufgrund zu geriner Schneemengen aus dem Programm genommen, teilte der stellvertretende Vorsitzende weiter mit. Stattdessen gibt es einen neuen Programmpunkt: einen Vortrag von Extrembergsteiger und Skifahrer Hans Kammerlander, der am 29. Februar 2020 in der Markdorfer Stadthalle stattfindet.

Der Österreicher Hans Kammerlander hält im Februar einen Vortrag in der Stadthalle Markdorf. | Bild: tel-a-vision

Der Verein

Der neue Vorstand des Ski-Klubs besteht aus Johannes Braun (Vorsitzender), Matthias Braun (stellvertretender Vorsitzender), Tobias Lämmlein (Sportwart), Jonathan Müller (Kassierer), Alicia Glönkler (Kassiererin), Anna Prinz (Schriftführerin) und Lena Nessensohn (Schriftführerin). Geschäftsstelle ist das Sportfachgeschäft Intersport Raither in Markdorf