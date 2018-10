von Angelina Sortino

Freude beim Ski-Klub Markdorf: Bei der Jahresversammlung am Samstagabend konnten viele junge Mitglieder in den Vorstand gewählt werden. Lange sei es nicht einfach gewesen, Nachwuchs für die Posten im Vorstand zu gewinnen, berichtete Ehrenmitglied Bruno Schraivogel. Das habe sich geändert. "Es ist wieder junges Blut drin", lobte er.

Wasseranschluss für vereinseigene Hütte

Der Bericht des Vorsitzenden Alexander Prinz enthielt viel Positives. "Der letzte Winter war perfekt, die Skikurstage waren ein Genuss." Allein die "Zwergerlkurse" an der Meglishalde in Markdorf fielen mangels Schnee leider aus, wie er berichtete. Der Vorsitzende informierte die Mitglieder auch darüber, dass die Hütte des Vereins derzeit einen richtigen Wasseranschluss bekomme. Grund dafür sei, dass die hauseigene Quelle versiege. "Dort wird gerade gebaggert und gebuddelt", berichtete Alexander Prinz. Die Frage der Bezahlung sei allerdings noch nicht abschließend geklärt.

Aus- und Weiterbildung der Skilehrer

Im Rückblick von Sportwart Johannes Braun wurde deutlich, dass der Verein auch die Aus- und Weiterbildung seiner Skilehrer sehr ernst nimmt. In der vergangenen Saison haben laut Johannes Braun zwei Mitglieder ihre Skilehrerausbildung abgeschlossen. Zwei weitere befänden sich noch in Ausbildung, im Bereich Skigymnastik steht eine Weiterbildung an.

Der Skibasar, der vor der Versammlung stattfand, war ebenfalls ein Erfolg. "Es waren viele Leute da, die verkauft oder gekauft haben", berichtete Schriftführerin Anna Prinz. Der Verein habe viel Lob für die Organisation erhalten. "Es war ein gelungener Tag."

Der Verein Vorsitzender ist Alexander Prinz, Schriftführerin Anna Prinz, Jugendwartin Amelie Glökler, zweite Kassenwartin Alicia Glökler. Geehrt wurde Waltraut Hegeler für 16 Jahre im Vorstand, nachdem sie in ihrem Amt als Schriftführerin abgelöst worden war.

