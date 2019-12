Der Hexenturm gehört zu den Wahrzeichen der Stadt. Damit der Turm, der zur mittelalterlichen Befestigungsanlage zählte, auch weiterhin ein Wahrzeichen bleibt, muss er umfangreich saniert werden.

Die Stadtverwaltung hatte bereits 2018 den Zimmerei- und Restauratorbetrieb Holzbau Schmäh aus Meersburg damit beauftragt, eine Schadenskartierung des Holztragwerkes und der Dacheindeckung anzufertigen. Weiterhin wurde die Fassade von einem Büro für Restaurierung und Kunst untersucht.

Der Hexenturm Der Hexenturm gehörte im 13. Jahrhundert zur unter Konrad von Markdorf errichteten Markdorfer Stadtumwehrung – neben Untertorturm, Helltor und Vogeltor (beim heutigen „Adler“) – und diente teilweise als Gefängnis. Max Wetzel schreibt in seinem Markdorf-Buch, dass der Name des Hexenturms an die „unselige Hexenverfolgung“ erinnert. Aber kein Wort darüber, ob der Turm dabei eine Rolle als Schauplatz gespielt hat. Briefe aus den begonnenen 17. Jahrhundert belegen, dass es auch in Markdorf Hexenverfolgungen gab. Bernhard Oßwald schrieb in einem Aufsatz, dass im Hexenturm auch jene Frauen inhaftiert waren, die „im Jahr 1616 wegen Hexerei verbrannt wurden“. Von 1981 bis 1984 renovierte der Förderverein zur Erhaltung der Kulturdenkmäler Markdorfs den Hexenturm in Eigenarbeit, um anschließend ein Handwerkermuseum darin einzurichten. Die angefallenen Kosten beliefen sich auf 35 000 Euro. Neuerlich renoviert und umgestaltet wurde er vor einigen Jahren von der Historischen Narrenzunft. Der Turm kann in angebotenen Führungen besichtigt werden.

Konzept im Gemeinderat vorgestellt

Firmeninhaber Sebastian Schmäh und Gutachter Jürgen Schulz Lorch stellten nun in der jüngsten Gemeinderatssitzung ihre Ergebnisse vor. Die gesamte Dacheindeckung, die Zinnen am Staffelgiebel und die Fassaden zeigen deutlich Spuren von Undichtigkeiten und Wassereinbrüchen. „Wir sanieren den Turm, damit er wieder 50 Jahre lang hält“, so Sebastian Schmäh.

Der Markdorfer Hexenturm, hier an einem Markttag, wird 2021 umfangreich saniert. | Bild: Florian Fahlenbock

Im Innenraumbereich werde man sich zurückhalten, dieser sei laut Schmäh in einer guten Qualität. „Es geht darum, die Elektrik in den Griff zu bekommen und an Treppe und Fenster kleinere Maßnahmen vorzunehmen. Wichtig ist der Brand- und Blitzschutz.“

Personenanzahl bei Führungen leicht erhöhen

Mit einem vernünftigen Fluchtplan, Einweisung der Führer und guter Zusammenarbeit mit der Feuerwehr könne ein gutes Brandschutzkonzept erarbeitet werden. Ziel soll sein, die geringe Anzahl der Personen bei Führungen leicht steigern zu können.

Die Kinder lassen sich beim Stadtfest von Cornelia Rick durch den Hexenturm führen, um da was übers alte Markdorf zu erfahren. | Bild: Jörg Büsche

Die Sanierung ist ab September 2021 geplant und soll im Frühjahr 2022 abgeschlossen sein. Dieser kurze Zeitraum ist auf den Artenschutz zurückzuführen, damit die am Turm ansässigen Mauersegler und Turmfalken nicht gestört werden.

Artenschutz: Die Turmfalken am Hexenturm sollen durch die Arbeiten nicht gestört werden. | Bild: Franz Kieferle

Die Kosten sollen bei rund 330 000 Euro liegen, Zuschüsse seitens des Denkmalamtes sowie über Drittanbieter sind möglich.