Hochgereckte Arme, freudige Gesichter, Menschen fast jeden Alters – darüber ein Transparent. Der Schriftzug darauf ist nicht ganz so gut zu erkennen. Um bis zum kurzfristig mit dieser Zeitung vereinbarten Fototermin die Konturen der Buchstaben mit Farben auszufüllen, hatte dem Plakatmaler offensichtlich die Zeit gefehlt. Die Bewegung „Parents for future“ hat den Gehrenberg erreicht. Am Montagabend hat sich die kürzlich gegründete „Parents for future“-Gruppe Markdorf der Öffentlichkeit präsentiert.

Auch Annemarie Faden, Barbara Jakobs-Mogwitz und Winfried Krämer halten sich über die sozialen Medien über die Aktionen der Markdorfer „Parents-for-future“-Gruppe auf dem Laufenden. Bild: Jörg Büsche | Bild: Jörg Büsche

Was ist geplant? „Wir wollen zur ersten Markdorfer Klimademo einladen“, erklärte Dietmar Mogwitz, einer der Initiatoren der neuen örtlichen beziehungsweise regionalen Bewegung, die bis ins Deggenhausertal ausstrahlt. Demonstriert werden soll am 20. September. Treffpunkt sei der Vorplatz der Sparkasse in Markdorf, von wo aus der Demo-Zug Richtung Rathaus ziehe. Die Markdorfer Klimademo bindet sich an die gleichfalls am 20. September stattfindende dritte globale Klimademonstration an. Deren erklärtes Ziel ist es, Politik und Wirtschaft zum konsequenten Befolgen des Pariser Klimaabkommens zu drängen. „Wir wenden uns hier ganz klar an die Politik“, betont Dietmar Mogwitz. Die Verantwortlichen sollen erkennen, was die Bürger und Wähler wollen. Wer beteiligt sich bei „Parents forfuture“? „Parents for futute“, kurz P4F, sei ein freier Zusammenschluss von erwachsenen Menschen, heißt es auf der Webseite der Markdorfer Gruppe. Tatsächlich haben sich zum Pressetermin auf dem Kirchplatz vor St. Nikolaus junge Erwachsene, Menschen im Rentenalter und viele aus der mittleren Generation zwischen 30 und 60 eingestellt. Zu sehen waren aber auch viele Kinder, die von ihren Müttern oder Vätern mitgebracht wurden. Und es waren auch zahlreiche Jugendliche da. Jugendliche wie Alea und Sofia, 14 und 13 Jahre alt. Schülerinnen, die von „dem Thema schon gehört“ haben, seitdem die Radio, Fernsehen und Zeitungen verstärkt über die bundesweiten Schüler-Klimaproteste berichten. „Im Unterricht haben wir das aber noch nicht angesprochen“, berichtet Sofia. Ein schlimmes Manko, findet das Winfried Krämer, pensionierter Gymnasiallehrer am Markdorfer Bildungszentrum (BZM). Er bedauert, dass die „Fridays for Future“-Bewegung bislang an den Markdorfer Schülern vorbeigezogen ist. „Wir sind nicht parteilich gebunden“, erklärte Dietmar Mogwitz. Die Markdorfer Ortsgruppe begreife sich nicht als Parteiveranstaltung – weder von der örtlichen Umweltgruppe, noch von den Grünen. Gleichwohl gibt es personelle Überschneidungen. Letztlich stehe aber die Zielsetzung im Vordergrund. Bestehend aus den Forderungen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen oder Klimaschutzstrategien zu entwickeln. Dass hier inzwischen immer mehr Konsens besteht – zum Teil parteiübergreifend – bestärkt die „Parents for future“-Bewegung.

„Ich engagiere mich wegen meiner Kinder in der ‚Parents for future‘-Gruppe. Die sollen später einmal genau so viel und so schöne Natur erleben können, wie es uns vergönnt ist.“Cornelia Hinze, 35, Markdorf | Bild: Jörg Büsche

„Ich sehe mich in der Mitverantwortung für die Zukunft meiner, unser aller Kinder. Außerdem will ich meinen eigenen Kindern aber zeigen, wie man sich für wichtige politische Ziele einsetzen kann.“Ines Blezinger, 37, Markdorf | Bild: Jörg Büsche

Was motiviert die Gruppe? „Es muss ich einfach was tun“, sagt Doris Käser aus Markdorf-Ittendorf. Ihr Anliegen ist es, die streikenden Schüler der „Fridays for Future“-Bewegung zu ermuntern. „Mittlerweile hat sich ja herumgesprochen, dass die Schüler nicht nur während der Schulzeit aktiv sind und den Unterricht ausfallen lassen für ihr Klimaanliegen“, sagt Doris Käser, „die Schüler engagieren sich während ihren Ferien, kämpfen weiter mehr Umweltschutz.“ Solches Engagement will nicht nur die Ittendorferin unterstützen. „Mich bringt es auf die Palme“, ärgerte sich Barbara Mogwitz, „wenn die streikenden Schüler als Schulschwänzer bezeichnet werden.“ So werde ihr berechtigtes Anliegen in Misskredit gebracht, erklärt die Mitbegründerin der Markdorfer Parents-Gruppe. Damit die Zukunftsängste der Jugendlichen nicht ignoriert werden können, sollten auch Erwachsene aktiv werden. „Das sei die politische Dimension der ‚Parents for future‘-Bewegung“, erklärte Doris Käser. Sie erhofft sich ebenfalls einen Impuls, „über den eigenen Lebensstil nachzudenken und mehr Rücksicht auf Klimaverträglichkeit zu nehmen“. Wie wird in der Gruppe kommuniziert? Dietmar Mogwitz‘ Freude über den Erfolg seiner Rundmail war offensichtlich. Auf dem Kirchplatz hatten sich etliche Dutzend Anhänger zum Foto-Termin eingefunden. Von der seit Jahresbeginn agierenden bundesweiten Organisation bekam der Markdorfer Ableger seine Webseite zugewiesen. Informationen fließen auch auf den Kanälen der sozialen Medien – etwa über Facebook . Daneben existiert auch eine WhatsApp-Gruppe

