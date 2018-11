Ein Einkaufswagen hatte nicht genügt, um die ganzen Pakete zu transportieren, die vor Weihnachten an die Turnriegen beim TV Markdorf ausgeliefert werden mussten. Ein größeres Gefährt musste also her! Und so entschieden sich die beiden "Postboten", alias Moderatoren-Duo Jonas Metzger und Seti Frotscher, kurzerhand für ein Upgrade ihres Dienstfahrzeuges.

Akrobat schön! Die Akrobatik-Gruppe des Turnverein Markdorf um Markus Springer und Mustapha El Bakali (untere Reihe Mitte) hatte bei ihrer Vorführung den Applaus des Publikums sicher. Bilder: Helga Stützenberger | Bild: Helga Stützenberger

Lustiges "Pakete verteilen"

Auf einer Art tiefer gelegter Sackkarre verteilten sie Paket um Paket an die Gruppen des TV Markdorf, welche allesamt nur darauf warteten, nicht nur die Päckchen auszupacken, sondern auch ihre Offerten endlich vorführen zu können. Da waren Domino-Steine bestellt und rosa Leibchen. Turnschuhe waren ebenso Teil der Lieferungen wie Steppgeräte, Plätzchen oder Turnanzüge. Ganze Kinder wurden sogar verschickt! So befand sich im letzen von Seti und Jonas ausgelieferten Paket ein Mädchen namens Nova – eine Super-Nova sozusagen unter den Sternschnuppenwünschen der Adressaten. "Wofür bestellt man denn Kinder", fragte sich Jonas Metzger bei dieser obskuren Lieferung an Übungsleiterin Brigitte Nosse. "Na, zum Turnen natürlich!", ihre knappe Antwort.

Shopping in Markdorf erfordert nicht nur ein stilsicheres Händchen, sondern auch ganz schön viel akrobatisches wie turnerisches Geschick. | Bild: Helga Stützenberger

Warten auf den Anstoß. Beim Domino-Turnen kommt ein Kind nach dem anderen an die Reihe. Bis eben die Domino-Steine fallen und das Spiel seinen Fortlauf nimmt. | Bild: Helga Stützenberger

Verein stellt sich vor

Alle hatte man sie einbestellt an diesem Sonntagnachmittag. Die Großen wie die Kleinen. Und auch die ganz Großen, also die Erwachsenen, waren mit von der Partie bei "TVM total" – der großen Turnschau des TV Markdorf in der Sporthalle des Bildungszentrums. "Einmal im Jahr wollen wir zeigen, was wir hier machen und was wir drauf haben", sagt Vorsitzender Uwe Schäfer. Und so stellte sich jede Gruppe zunächst vor und lud gleichzeitig jeden interessierten Gast im Publikum dazu ein, unterm Jahr einfach mal reinzuschnuppern bei den unterschiedlichen Angeboten des Turnvereins.

Die beiden Postboten Seti Frotscher (links) und Jonas Metzger (rechts) brachten die bestellten Pakete zu den Turnriegen des TV Markdorf. Selbst Kinder wurden versandt, wie hier Nova, die bei Brigitte Nosse allein zum Zwecke des Turnens einbestellt wurde. | Bild: Helga Stützenberger

Gemeinsamkeit verbindet

Mit wie viel Spaß und Freude in Markdorf geturnt, getanzt, gesteppt, – überhaupt Sport getrieben wird, war an diesem Sonntagnachmittag deutlich zu sehen und zu spüren. Zauberhaft die Kleinen in ihrer Weihnachtsbäckerei mit großen Rührbesen und Plätzchenpinseln ausgestattet, beindruckend die Großen, die locker-lässig am Barren oder Hochreck abhingen. Dazwischen die Teenager-Girls, deren Trainer Timo Metzger sich bei Amazon leider in der Größe der Dresses vergriffen hatte und die Mädchen schließlich zum "Shopping in Markdorf" animierte. Was sich ohnehin als die bessere Wahl erwies. Online kann (vermeintlich) jeder, aber offline – also aus der Reihe oder von der Rolle, analog auf dem Schwebebalken oder wie auch immer – das ist nur in der Gemeinschaft des Turnverein Markdorf möglich.

Früh übt sich, wer ein richtiger Leistungsturner werden will. Bereits die Kleinen üben sich beim Turnverein im Geräteturnen – und werden von den Großen angeleitet. | Bild: Helga Stützenberger

"Wir sind zusammen groß"

Und dazu bedarf es keinerlei weiterer sozialer Netzwerke. Denn in Markdorfs größtem Verein ist das "Netzwerken", also die Verbundenheit der Vereinsmitglieder untereinander, selbstverständlich. "Zusammen" lautete das Motto des Nachmittags. Und so galt dieser Titel der Pop-Band Fantastischen Vier am Ende der Show zugleich als allgemeiner Aufruf zum "Flashmob", zum spontan verursachten Menschenauflauf in der BZM-Sporthalle: "Wir sind zusammen groß."

"Wir sind zusammen groß ..." In einem Flashmob und als großer Showdown der Turnschau "TVM total" wurde der Song der Fantastischen Vier in einem Zusammenspiel aller Akteure vorgetanzt. | Bild: Helga Stützenberger

Die Mitwirkenden: Moni Hoffmann mit den Turnkindern aus Leimbach, Lilli Losch mit den Tanzkindern ab 7 Jahren, Petra Kayser mit den Geräteturnmädchen ab Jg. 2008, Markus Springer und Mustapha El Bakali mit der Akrobatik-Gruppe, Melanie Kley mit den Step-Aerobic-Frauen, Timo Metzger mit der Wettkampfriege der Geräteturnmädchen ab Jg. 2006, Michael Ganter mit den Geräteturnjungs ab 6 Jahren, Kathleen Hayduk und Franziska Scharwies mit den Kindertanzmädchen ab 12 Jahren, Brigitte Nosse mit den Turnmädchen am 8 Jahren, Katja Eberle mit der Erwachsenentanzgruppe "Dänz", Nicola Vogel mit den Geräteturnmädchen ab Jg. 2011

