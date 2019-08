Die CDU-Fraktion im Markdorfer Gemeinderat tauscht ihre Chefin aus: Mit Beginn der neuen Amtsperiode wird ab sofort Kerstin Mock den Fraktionsvorsitz von Susanne Sträßle übernehmen. Dies teilt der CDU-Stadtverband mit. Sträßle hatte die Fraktion fünf Jahre lang geführt, sie hatte 2014 das Amt von Alfons Viellieber übernommen. Mock hatte bei den Kommunalwahlen im Mai nicht nur das mit Abstand beste Stimmenergebnis aller CDU-Kandidaten eingefahren, sondern auch das zweitbeste Einzelstimmenergebnis in der Stadt.

Susanne Sträßle: „“Frau Mock war meine Wunschkandidatin und dass sie nun den Vorsitz übernimmt, freut mich sehr.“ | Bild: CDU

Verjüngung in der Fraktionsspitze

Der Wechsel im Fraktionsvorsitz sei gemeinsam in der siebenköpfigen Fraktion so besprochen worden, man sei sich einig gewesen und auch sie habe sich Mock als neue Vorsitzende gewünscht, so Sträßle auf Anfrage des SÜDKURIER: „Frau Mock war meine Wunschkandidatin und dass sie nun den Vorsitz übernimmt, freut mich sehr“, sagt Sträßle. Sie habe die fünf Jahre als Fraktionschefin als eine „sehr spannende Zeit“ empfunden, die von einer positiven Zusammenarbeit innerhalb der Fraktion geprägt gewesen sei. „Die Aufgabe hat mich sehr erfüllt, aber alles hat seine Zeit und für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, mein Amt in jüngere Hände abzugeben“, so die bisherige Fraktionsvorsitzende.

Sträßle ist 57 Jahre alt, Mock 45. Mit dem Wechsel gehe zudem eine weitere Verjüngung in der Fraktionsspitze einher, so Sträßle: Das Amt des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden übernimmt nun Simon Pfluger von Mock. Pfluger ist Jahrgang 1985. Dass mit Pfluger nun auch die nächste Generation in die Fraktionsspitze eingebunden sei, sei ihr sehr wichtig gewesen.

Kerstin Mock: „Ich bin gespannt und freue mich auf die Herausforderungen, die mein Amt als Fraktionssprecherin mit sich bringen wird.“ | Bild: WWW.FOTODESIGN-SINGER.DE

Mock: „Freue mich auf Herausforderungen“

„Ich bin gespannt und freue mich auf die Herausforderungen, die mein Amt als Fraktionssprecherin mit sich bringen wird“, wird Mock in der Mitteilung der CDU zitiert. Es stünden „wichtige Themen auf der Agenda, nicht zuletzt die ungelöste Frage, wie es mit Bischofsschloss, Rathaus und Grundschule weitergehe“, heißt es weiter. Kerstin Mock bewirtschaftet gemeinsam mit ihrem Mann Markus den Stüblehof im Süden der Stadt. Sie gehört seit 2014 dem Gemeinderat an. Die CDU wurde, nachdem sie 2009 mit 25,8 Prozent auf Rang drei abgerutscht war, 2014 die stärkste Fraktion im Markdorfer Rat, büßte diese Position im Mai aber an die Umweltgruppe ein. Mit 27,2 Prozent erzielte sie zwar das zweitbeste Ergebnis, verlor aber knapp drei Prozentpunkte auf die 30,0 Prozent von 2014.

