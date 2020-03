Markdorf vor 2 Stunden

Gehau-Wald ist am Wochenende wieder begehbar

Die Mitarbeiter der städtischen Forstverwaltung fällen in diesen Tagen Bäume. Sie beseitigen die Schäden, die das Orkantief „Sabine“ im Februar im Stadtwald angerichtet hat. Am Wochenende sollen insbesondere die Wege im Gehau-Wald an der Bundesstraße nach Meersburg wieder begehbar sein. Dort hat Sabine eine Fläche von rund drei Hektar verheert.