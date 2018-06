Markdorf 17. Juni 2018, 13:46 Uhr

Bürgerhilfsgemeinschaft Jakab bringt 36 Tonnen an Hilfsgütern auf den Weg nach Rumänien

Zwei mit je rund 18 Tonnen Hilfsgütern beladene Sattelauflieger sind am Samstag via Ulm in Richtung Baraolt in Rumänien losgefahren.