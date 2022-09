von Jörg Büsche und Helmar Grupp

Markdorf geht nach einem Beschluss des Gemeinderates einen weiteren Schritt hin zu mehr Radfahrerfreundlichkeit: In der Stadt werden 22 neue Fahrradständer aufgestellt. Hinzu kommt an der Touristinfo eine Fahrrad-Servicestation, an der das Velo wieder fit für die Weiterfahrt gemacht werden kann.

Hier sollen die Fahrradständer aufgestellt werden

In der nördlichen Kernstadt nutzt die Stadt einen Parkplatz für Autos um und verwandelt ihn in einen Fahrradstellplatz. Am Rathausbrunnen muss eine Bank weichen, damit dort künftig fünf Räder geparkt werden können. Der bereits bestehende Fünffachständer vor dem Baurechtsamt in der Schlossgasse wird um eine weitere Abstellmöglichkeit erweitert. In den Bereich vor dem Schwanenstüble am Marktplatz kommen fünf neue Fahrradständer, weitere fünf hinter das Restaurant. Fünf Fahrradständer werden auch auf dem Marktplatz selbst aufgestellt. Wieder ersetzt werden überdies die beiden Fahrradständer vor dem derzeit sich im Umbau befindenden Rathaus.

Jacqueline Leyers, die im Bauamt fürs Gestalten des öffentlichen Raums zuständige Sachbearbeiterin, erklärte im Gemeinderat, dass die Nachfrage nach Fahrradständern in der Innenstadt in den vergangenen Monaten „enorm angestiegen“ sei. Deshalb will die Stadt reagieren und hat nun eine Sammelbestellung von Ständern mit insgesamt 22 Einstellmöglichkeiten in Auftrag gegeben.

Bürgermeister Georg Riedmann und Salome Kimmig vom Stadtbauamt gaben im Herbst 2020 bei der Ochsenlücke den überdachten Fahrradunterstand mit Ladestation und drei Schließfächern offiziell für den Betrieb frei. | Bild: Ganter, Toni

Bereits vor zwei Jahren hatte die Stadt rund 30.000 Euro in zwei Fahrradunterstände mit dazugehörenden abschließbaren Mietboxen und Ladestationen für Pedelecs investiert. Eine Station wurde an der Ochsenlücke im Bereich der Hauptstraße installiert, die andere am Bahnhof. Dabei verfügen die Schließfächer über Steckdosenanschlüsse, die Schließfächer selbst sind elektronisch gesichert.

Der auffällige pinkfarbene Fahrradständer sorgte vor knapp vier Jahren für Diskussionen. Nachdem ein erster Standort an der vorderen Hauptstraße nach dem Veto der dortigen Händler wieder verworfen wurde, steht er seither am Vaude-Store neben der Sparkasse. Vaude-Store-Chef Alexander Kauderer (links, mit Bauamtsleiter Michael Schlegel, rechts) freute sich über diesen Service für Fahrradfahrer vor seinem Geschäft. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Im Winter 2018/19 hatte es noch Diskussionen um einen pinkfarbenen Fahrradständer in Autoform gegeben, der zunächst auf zwei Pkw-Stellplätzen an der Hauptstraße aufgestellt worden war. Dieser Ständer steht, nachdem sich die dortigen Händler dagegen ausgesprochen hatten, seither beim Vaude-Store am Sparkassenplatz.