Startschuss für ein großes Wohnbauvorhaben in Leimbach: Im Ortschaftsrat Riedheim am Montag und im Technischen Ausschuss (TA) am Dienstag geht es um zwei Bauanträge für ein Projekt mit 22 Reihenhäusern und 16 Garagen auf dem Areal der Firma Trübenbacher und direkt angrenzend. Dafür soll das Firmengebäude abgerissen werden, das Unternehmen baut derzeit einen Neubau in Oberteuringen-Neuhaus. Geplant sind in einem ersten Bauabschnitt 16 Reihenhäuser östlich der Straße Oberer Birken, im rückwärtigen Bereich des Trübenbacher-Baus. Die Häuser sollen in vier Einheiten zu drei bis fünf Häusern errichtet werden. Die Häuser sind zweigeschossig mit Satteldach vorgesehen. Anstelle des Trübenbacher-Gebäudes sollen in einem Riegel zur Bundesstraße hin, allerdings durch eine geplante Aufschüttung von der Straßenseite kaum einsehbar, die 16 Garagen erstellt werden. Im Ortschaftsrat am Montag, 3. Dezember, um 19.30 Uhr im Kindergarten St. Josef in Leimbach soll das Bauvorhaben beraten und ein Empfehlungsbeschluss für den (TA) gefällt werden. In der TA-Sitzung am Dienstag, 4. Dezember, um 17 Uhr im Rathaus, steht dann der Baubeschluss auf der Tagesordnung.

In einem zweiten Bauabschnitt sollen dann die restlichen sechs Mehrfamilienhäuser, zusammengefasst in zwei Dreier-Einheiten, auf dem derzeitigen Kiesparkplatz von Trübenbacher westlich des Oberen Birken und direkt angrenzend an die B 33 errichtet werden. Für dieses Bauvorhaben sind Befreiungen nötig. Zum Einen wegen einer Überschreitung der westlichen Baugrenze um rund 1,70 Metern, zum Anderen wegen einer Unterschreitung der Mindestdachneigung. Hier ist im TA lediglich die Kenntnisnahme sowie die Erteilung der Befreiungen vorgesehen. Die Verwaltung empfiehlt, den Befreiungen zuzustimmen.

Zu dem Bauvorhaben gehören auch weitere sechs überdachte Stellplätze, 20 offene Stellplätze und zwei Technikzentralen. Zwischen der B 33 und der geplanten Garagenzeile soll eine neue Erschließungsstraße angelegt werden, über die die Garagen angefahren werden können. (gup)