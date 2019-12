Mit dem Rathausplatz hat Immenstaad seit dem vergangenen Jahr den perfekten Standort für den Weihnachtsmarkt gefunden, darin waren sich das Organisationsteam, die Aussteller und die Besucher einig. Deshalb wurden die Buden auch dieses Jahr wieder rund um den stimmungsvoll beleuchteten Platz aufgebaut. Zum Aufwärmen zwischendurch steht der Bürgersaal zur Verfügung.

Bilder des Mal- und Fotowettbewerbs werden prämiert

Dort werden am Wochenende auch die sehenswerten Bilder ausgestellt sein, die beim Mal- und Fotowettbewerb zum Jubiläumsjahr eingegangen sind. „Allein aus der Grundschule haben wir 181 Bilder bekommen“, erzählt Franziska Buckreus, die vonseiten der Tourist-Information den Markt organisiert hat. Die Gewinner des Wettbewerbs werden im Rahmen der Eröffnung des Marktes am Samstag um 15 Uhr von Bürgermeister Johannes Henne im Bürgersaal ausgezeichnet.

Immenstaad Archivar Peter Daniel spaziert mithilfe von 220 Bildern durch das Dorf und die Zeit Das könnte Sie auch interessieren

Nikolaus verteilt Geschenke an Kinder

Auf dem Platz draußen werden sich danach sicher wieder viele Kinder und Eltern versammeln und gemeinsam darauf warten, dass gegen 16.30 Uhr der Nikolaus kommt. Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) hat ihn wieder eingeladen, um 220 Geschenktüten als Dankeschön an die Kinder der Kunden zu verteilen.

Buden mit Getränken und Speisen

Für die Kinder gibt es am Stand des HGV anschließend Würstchen und Kinderpunsch. Auf dem Platz bieten Vereine heiße und kühle Getränke sowie diverse kulinarische Leckereien an. Im Bürgersaal gibt es Kaffee, Kuchen und Waffeln.

Friedrichshafen Wir haben auf dem Häfler Weihnachtsmarkt Alternativen zum Glühwein getestet: Lesen Sie hier unsere Tipps für einen heiß-fröhlichen Advent Das könnte Sie auch interessieren

Selbst gemachte Dekorationen und Kulinarisches aus der Region

Was an den Buden angeboten wird, ist überwiegend von den örtlichen oder regionalen Anbietern selbst hergestellt. Es gibt Dekoratives aus Filz und Holz, Weihnachtskrippen, Genähtes, Gebasteltes, Gemaltes oder Getöpfertes. Auch Kulinarisches zum Verschenken findet man an den Buden: von selbst gebackenen Plätzchen über hausgemachte Marmeladen bis zu Likören aus Früchten der Region.

Friedrichshafen Das wird Besuchern in diesem Jahr bei der Bodensee-Weihnacht geboten Das könnte Sie auch interessieren

Schüler führen Theaterstück auf

Das Jugendrotkreuz verkauft Plätzchen und süße Zügle zugunsten des Kinderhospizes St. Nikolaus. Musikalisch unterhalten am Samstagabend ab 17.30 Uhr die Hersberger Weisenbläser auf dem Platz. Am Sonntag spielt um 15 Uhr die Theater-AG der Stephan-Brodmann-Schule das Stück „Das weihnachtliche Stimmungsbarometer“ im Bürgersaal. Ab 16 Uhr gibt es dort Akkordeonklänge. Draußen spielt ab 17.30 Uhr die Band Blechlos.