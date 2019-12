von Marcel Jud, Mona Lippisch und Jana Messmer

Der Konkurrenzkampf steigt: Wer auf dem Häfler Weihnachtsmarkt die Massen begeistern will, muss sich mehr einfallen lassen als den klassischen Glühwein in bunten Tassen. Denn das Angebot an alkoholischen Heißgetränken ist groß. Spätestens nach dem zweiten heißen Caipirinha fällt es nicht mehr so leicht, sich auf der Bodensee-Weihnacht zurechtzufinden. Juniorredakteurin Mona Lippisch, Praktikantin Jana Messmer und Volontär Marcel Jud bieten einen Überblick der beliebtesten Alternativen zum „klassischen Roten“.

Wir haben acht Getränke probiert und bewertet. Los ging es am Stand der Weihnachtspyramide. Hier gibt es eine große Auswahl. Da wir jedoch nicht nur zum Vergnügen hier sind und noch aufrecht zur nächsten Hütte gehen müssen, testen wir nicht alles. Marcel Jud ist begeistert vom heißen „Glüh-Jack“.

1. Der Glüh-Jack

Preis: 5 Euro

5 Euro Zutaten: Tennessee-Whiskey (Jack Daniel‘s) und Glühwein

Tennessee-Whiskey (Jack Daniel‘s) und Glühwein Alkoholgehalt: circa 40 Prozent

circa 40 Prozent Geschmack: das Whiskey-Heißgetränk mit bitterem Abgang weckt Sehnsucht nach Abenteuern in der Prärie

das Whiskey-Heißgetränk mit bitterem Abgang weckt Sehnsucht nach Abenteuern in der Prärie Zielgruppe: trinkfeste, „harte“ Kerle und Frauen mit Cowboy-Gen

trinkfeste, „harte“ Kerle und Frauen mit Cowboy-Gen Fazit: Suchtpotential! Jedoch nicht für den leeren Magen geeignet

Für Fahrer und alle, die keinen Alkohol trinken wollen, empfiehlt Jana Messmer einen Winterpunsch-Chardonnay, der schmeckt auch ohne Alkohol. Pluspunkt der Weihnachtspyramide: Schneemaschine und kitschige Weihnachtsmusik sorgen für die richtige Adventsstimmung beim Genuss der Heißgetränke.

Der Weihnachtspyramide“-Stand bietet wirklich für jeden etwas. Da darf natürlich auch das Modegetränk „Hugo“ nicht fehlen.

2. Der Heiße Hugo

Preis: 5 Euro

5 Euro Zutaten: Holundersirup, Minze, Zitrone, Orange und weißer Glühwein

Holundersirup, Minze, Zitrone, Orange und weißer Glühwein Alkoholgehalt: 9 Prozent

9 Prozent Geschmack: Optisch überzeugt die Heißversion des Sommergetränks, jedoch schmeckt sie zu süß und künstlich

Optisch überzeugt die Heißversion des Sommergetränks, jedoch schmeckt sie zu süß und künstlich Zielgruppe: Hipster, die auch in der Adventszeit auf ihrem „Hugo“ bestehen

Hipster, die auch in der Adventszeit auf ihrem „Hugo“ bestehen Fazit: So fruchtig-natürlich wie er aussieht, ist der „Heiße Hugo“ nicht

Die „Südtiroler Stubn“ von Martl und Ander überzeugt uns mit der „Heißen Oma“, einem besonders cremigen, italienischen Eierlikör mit einem Klecks Sprühsahne.

3. Die Heiße Oma

Preis: 3 Euro

3 Euro Zutaten: italienischer Eierpunsch, Schlagsahne

italienischer Eierpunsch, Schlagsahne Alkoholgehalt: 17 Prozent

17 Prozent Geschmack: weckt Erinnerungen an Kuchen und Weihnachten und punktet mit leichter Alkoholnote

weckt Erinnerungen an Kuchen und Weihnachten und punktet mit leichter Alkoholnote Zielgruppe: für alle, die Lust auf „Italianità“ in der Adventszeit haben

für alle, die Lust auf „Italianità“ in der Adventszeit haben Fazit: der Likör besticht mit leckerem Geschmack und günstigem Preis

Über den „Heißen Caipi„ des „Lammgarten Stüble„ sagt Mona Lippisch: „Sehr lecker, nicht zu süß und mit klassischem Caipirinha-Geschmack.“ Marcel Jud ist vom „Heißen Feger“ angetan: Ein Wodka-Apfelsaft-Gemisch mit geheimen Gewürzen.

4. Der Heiße Caipi

Preis: 5 Euro

5 Euro Zutaten: weißer Rum, Eis, Rohrzucker, Limetten, Limettensaft

weißer Rum, Eis, Rohrzucker, Limetten, Limettensaft Alkoholgehalt: circa 8 Prozent

circa 8 Prozent Geschmack: steht seinem kalten Pendant in nichts nach: sehr lecker, nicht zu süß und „süffig“

steht seinem kalten Pendant in nichts nach: sehr lecker, nicht zu süß und „süffig“ Zielgruppe: Party-Löwen, die den Weihnachtsmarkt rocken

Party-Löwen, die den Weihnachtsmarkt rocken Fazit: gelungene Heiß-Version des berühmten Cocktails

Neben dem „Heißen Caipi“ bietet das „Lammgarten Stüble“ eine weitere Spezialität an: die Wodka-Apfelsaft-Mischung „Heißer Feger“.

5. Der Heiße Feger

Preis: 3 Euro

3 Euro Zutaten: Wodka, Apfelsaft, Schlagsahne und „geheime“ Gewürze

Wodka, Apfelsaft, Schlagsahne und „geheime“ Gewürze Alkoholgehalt: 12 Prozent

12 Prozent Geschmack: der „Feger“ ist nicht nur heiß und schaut gut aus, sondern schmeckt auch süß und fruchtig

der „Feger“ ist nicht nur heiß und schaut gut aus, sondern schmeckt auch süß und fruchtig Zielgruppe: Weihnachts-Gourmets, bei denen das Auge mittrinkt

Weihnachts-Gourmets, bei denen das Auge mittrinkt Fazit: leckeres Mischgetränk mit überzeugender Optik für den kleinen Durst

Weiter geht der Test an der Bude der Wirte-Gemeinschaft. „Die Kunden loben vor allem unseren Jägertee und Glüh-Most“, sagt Verkäufer Rolf Gaissmaier. Davon konnten auch wir uns überzeugen.

6. Der Jägertee

Preis: 3.50 Euro

3.50 Euro Zutaten: Rum, mit Orangenscheiben verfeinert

Rum, mit Orangenscheiben verfeinert Alkoholgehalt: keine Angabe

keine Angabe Geschmack: typischer Jägertee-Geschmack, der an Berge, Schnee und Skifahren erinnert

typischer Jägertee-Geschmack, der an Berge, Schnee und Skifahren erinnert Zielgruppe: Après-Ski-Fans und Schneehasen

Après-Ski-Fans und Schneehasen Fazit: klassischer Jägertee, wie man ihn kennt, aber ohne das gewisse Extra

Gerne wären wir noch länger bei der Wirte-Gemeinschaft geblieben, doch die Arbeit ruft und auch das Angebot der nächsten Hütte will verkostet werden. Die „Feuerzangenbowle“ punktet mit Stehtischen und überdachtem Anbau. Das gleichnamige Getränk wird für schöne Bildeffekte nochmals mit Schnaps übergossen und schmeckt für uns danach zu stark nach Alkohol.

7. Die Feuerzangenbowle

Preis: 3,50 Euro

3,50 Euro Zutaten: Rum, Rotwein und Zuckerhut, der angezündet wird

Rum, Rotwein und Zuckerhut, der angezündet wird Alkoholgehalt: keine Angabe

keine Angabe Geschmack: der Rum brennt nicht nur in der Tasse, sondern auch ordentlich im Hals

der Rum brennt nicht nur in der Tasse, sondern auch ordentlich im Hals Zielgruppe: trinkfeste Liebhaber romantischer Feuerspiele

trinkfeste Liebhaber romantischer Feuerspiele Fazit: spektaktuläres Flammenspiel, jedoch kein Genuss für den Gaumen

Feuer frei: Die Mitarbeiter der Weihnachtspyramide haben ebenfalls Feuerzangenbowle im Angebot

Es geht weiter zur Eisbahn auf dem Romanshorner Platz. Dort verkosten wir beim Stand des Bio-Bistros „v2o“ drei Winter-Schnäpse für jeden Geschmack: Bratapfellikör, Weihnachtspunsch und „Rum Coconut“ mit Kokosgeschmack.

8. Die Winter-Schnäpse

Preis: jeweils 2,50 Euro

jeweils 2,50 Euro Zutaten: Bratapfellikör, Weihnachtspunsch und „Rum Coconut“

Bratapfellikör, Weihnachtspunsch und „Rum Coconut“ Alkoholgehalt: 16 bis 40 Prozent

16 bis 40 Prozent Geschmack: fruchtig weihnachtlich (Likör), künstlich stark (Punsch), Kokosnuss-Geschmack (Rum)

fruchtig weihnachtlich (Likör), künstlich stark (Punsch), Kokosnuss-Geschmack (Rum) Zielgruppe: junge Erwachsene, die süffig in die Adventszeit starten wollen

junge Erwachsene, die süffig in die Adventszeit starten wollen Fazit: kleine Schäpse zum kleinen Preis, für jeden Geschmack etwas

Wer doch die klassische Variante bevorzugt, findet ein paar Schritte weiter beim Weingut Müller sein Glück. Markt-Besucherin Claudia Wagner sagt: „Hier gibt es den besten Glühwein in Friedrichshafen.“ Geschmackssache, finden wir, und raten: „Selbst probieren!“