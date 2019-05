Nachdem das Jubiläumskonzert der DoX Memorial Big Band 2018 im Bürgersaal des Rathauses stattfand, haben sich Band und Heimatverein für das Konzert am kommenden Freitag für den Winzerkär entschieden. „Damit gehen wir zurück zu den Wurzeln“, erklärt Bandleader Hartmut Heinzelmann. „Der Winzerkär hat schon eine ganz besondere Atmosphäre“, fügt er hinzu. Ein sehr abwechslungsreiches Programm mit Musik unterschiedlichster Stilrichtungen erwartet die Konzertbesucher. Die Musiker haben sich jetzt bei einem intensiven Probenwochenende mit Profis den letzten Schliff für ihren großen Auftritt geholt und auch etliche neue Stücke ins Repertoire aufgenommen.

Mit „Professor Bass“ Thomas Heidepriem hatte die Rhythmus-Gruppe der DoX Memorial Bigband einen sehr hochkarätigen Partner bei der Vorbereitung der Jazznight. | Bild: Gisela Keller

Klassischer Swing und Jazz werden zu hören sein, stellenweise wird es funky werden und auch Beatles-Klassiker, Popsongs oder beschwingter Bossa Nova sind in der Setlist zu finden. Meist ist die Band in voller Besetzung im Einsatz, einige Stücke werden aber auch in reduzierter Besetzung gespielt und lassen die einzelnen Bläsersektionen, die Rhythmusgruppe oder auch einzelne Musiker besonders glänzen. „Unser Pianist Markus Springfeld hat wieder ein eigenes Stück komponiert“, freut sich Heinzelmann.

Auch Frontfrau Dagmar Egger habe etwas Besonderes vorbereitet und werde „Comes Love“, einen schon von vielen Größen des Jazz interpretierten und 1938 erstmals aufgenommenen Standard, in einem Arrangement von Peter Herbolzheimer mit selbst ins Deutsche übertragenem Text präsentieren. Auch eine Fusion-Nummer mit Gitarrist Werner Lautenbach, Features für Trompeter Stefan Schäfer und Alt-Saxofonist Thilo Nacke sowie ein Feature für die Posaunen sind geplant. Das Posaunen-Feature habe Martin Kaustra, Sohn von Dieter Kaustra, einem der Posaunisten der DoX Memorial Bigband arrangiert, berichtet Heinzelmann.

Posaunisten und Trompeter arbeiten hoch konzentiert mit Ralf Hesse. | Bild: Gisela Keller

Für ihren Wochenend-Workshop hat die DoX Memorial Big Band drei hochkarätige Profis engagiert: Thomas Heidepriem war 26 Jahre lang Bassist der HR Bigband und ist durch seine Lehrtätigkeit an Musikhochschulen als „Professor Bass“ bekannt.

Axel Kühn ist Saxofonist in der SWR Bigband, Komponist und Arrangeur und lehrt an der Musikhochschule Freiburg. Als Trompeter, Arrangeur und Komponist ist Ralf Hesse für Bigbands und hochklassige Jazz-Orchester tätig. Seit 2006 ist er Mitglied im Orchester Pepe Lienhard.

Die Saxofonisten der Big Band bereiten sich mit Profi Axel Kühn von der SWR Big Band auf den großen Auftritt vor. | Bild: Gisela Keller

Mit Unterstützung dieser Profis haben die hoch motivierten Musiker der DoX Big Band – die ihren Lebensunterhalt in anderen Berufen verdienen – unter anderem auch den Klassiker „Too close for Comfort“ in einem Arrangement von Gordon L. Goodwin bestens gemeistert, den Heinzelmann als „sehr komplexe Nummer“ beschreibt. Noch ein schöner Grund mehr, sich auf das Konzert am Freitagabend im urigen Winzerkär zu freuen.