Das Datum der ersten urkundlichen Erwähnung im Jahre 1094, als Herzog Welf IV. von Bayern dem Kloster Weingarten bedeutende Güter an der Seestraße West schenkte, gilt offiziell als "Geburtsstunde" von Immenstaad. Und so kann die Gemeinde 2019 ihr 925-jähriges Bestehen feiern. Ein echtes Jubiläum, das vom 28. bis 30. Juni mit einem Festwochenende gefeiert wird. Aber das Veranstaltungsjahr in Immenstaad hat nach dem Neujahrsempfang der Gemeinde am 20. Januar deutlich mehr zu bieten.

Das Immenstaader Veranstaltungsjahr hält auch 2019 einen bunten Reigen an Festen und Events bereit. Höhepunkt wird das Jubiläumswochenende anlässlich des 925. Gemeindegeburtstages, bei dem auch die Lädine mit dem Gemeindewappen auf dem Rahsegel (links) zum Programm gehört. Nach der Fasnet samt traditioneller Hennensuppe (oben) laden im Sommer wieder das Dorffest in Kippenhausen und der Mittelaltermarkt am Landungssteg ein (unten). Nach dem Weinfest – erneut mit dem Musikverein – und den Apfelwochen (oben) findet kurz vor Jahresende der Weihnachtsmarkt statt. Bilder: Gisela Keller (3), Andrea Fritz (2), Christian Lewang (2) | Bild: FEZE

Fasnet: Am 6. Januar schnellen die Immenstaader Karbatschen die Fasnet ein. Auch die hat in Immenstaad zwei runde Geburtstage im nächsten Jahr auf dem Plan. Die Immenstaader Hexen werden 70 Jahre alt, was am 22. Februar mit einer Hexenparty vor und in der Linzgauhalle gefeiert wird. Ein ganzes Jahrhundert älter sind die Hennenschlitter. Die Immenstaader Narrenzunft feiert den 170. Geburtstag am 23. Februar mit einem Jubiläumsumzug und einem bunten Narrentreiben im Anschluss. Alle Fans der traditionellen Hennensuppe sollten sich den 25., 26. oder 27. Januar vormerken.

Immenstaad ohen Fasnet? Die Hennen sagen: "S'goht it ohne!" | Bild: Gisela Keller

Musik: Am 7. April findet das erste Konzert der Klassischen Konzertreihe mit dem Philharmonischen Chor Stuttgart statt. Das zweite Konzert am 19. Mai lädt im Rahmen des Bodenseefestivals zu einem Abend mit den Minsker Kammersolisten ein. Am 30. Juni steht nach der Premiere 2016 die Neuauflage eines Gemeinschaftskonzerts des Musikvereins Immenstaad und des katholischen Kirchenchors mit "The Gospel Mass" auf dem Programm. Im Mai wird der Winzerkeller gleich zwei Mal "gerockt". Am 4. Mai ist das Benefiz-Festival "Rock meets Blues" geplant, am 10. Mai die "Jazz-Night". Am 18. Oktober ist im Winzerkeller ein a-capella-Konzert mit "Baff" auf dem Plan. Die Musiker vom Brass Kabinett und "Soul Pack" sorgen für Stimmung beim Fest am Steg am 6. Juli. Der Musikverein beschließt das Jahr musikalisch am 30. November mit dem Adventskonzert.

Die Hornisten vom Musikverein Immenstaad, hier Ramona Koppl, haben die Linzgauhalle Samstagabend beim "Kaiserwalzer" von Walzerkönig Johann Strauß, in einen Ballsaal verwandelt. | Bild: Andrea Fritz

Sport: Und noch ein Jubiläum! Am 20. Juli feiert der TUS Immenstaad sein 100-jähriges Bestehen mit einem "Tag des Sport". Vorzumerken wäre auch das 2. Kippehuser Jedermannsturnier im Völkerball am 25. Mai.

Events: Am 25. und 26. Mai ist am Landesteg wieder der Mittelaltermarkt zu Gast. Am 6./7. Juli gibt es den Kunsthandwerk- und Töpfermarkt vor dem Rathaus. Mit dem Auftakt am 18. Juli lädt der Musikverein Immenstaad an fünf weiteren Tagen zum Gartenfest auf der Festwiese ein. Am 2./3. August kredenzt der TUS mediterrane Köstlichkeiten bei der "Italienischen Nacht". Nach dem Dorffest Kippenhausen am 24./25. August findet das Immenstaader Weinfest diesmal am 30./31. August und der Kunstmark am Landesteg am 31. August und 1. September statt. Der Weihnachtsmarkt am 15. Dezember beschließt das Programm.