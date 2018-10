Im Wattgraben liegt eine Radfahrerin verletzt unter einem Auto. Trotz Nieselregen haben sich schon vor dem Eintreffen der Rettungskräfte etliche Schaulustige eingefunden. Später dringt auch noch dichter Qualm aus einem Dachgeschossfenster in der Nähe und drei Menschen mit rußgeschwärzten Gesichtern stehen hustend auf dem Balkon und rufen um Hilfe. Zum Glück sind das nur Übungsszenarien. Die Feuerwehr Immenstaad und das DRK zeigen bei ihrer Jahreshauptübung ihre Leistungsfähigkeit und gute Zusammenarbeit.

An der schnell eingerichteten Sammelstelle kümmerten sich DRK-Helfer um Brandgeschädigte und eine Feuerwehrfrau mit – ebenso gemimten – Kreislaufproblemen. | Bild: Gisela Keller

Die Schaulustigen sind willkommene Zuschauer und dürfen sich alles gerne aus der Nähe anschauen. Feuerwehrmann Kai Eichler erklärt für sie das Geschehen über Lautsprecher.

Immenstaad Feuerwehrmann und Ultraläufer Kai Eichler plant Marsch nach Berlin Das könnte Sie auch interessieren

Radlerin wird von Auto umgefahren

Eine Radlerin sei von einem Autofahrer beim rückwärts Ausparken übersehen und umgefahren worden und jemand habe die Notrufnummer 112 gewählt, berichtet er. Die integrierte Leitstelle Bodenseekreis habe daraufhin die Feuerwehr und das Rote Kreuz alarmiert. "Stellen Sie sich vor, wie lange sich ein paar Minuten anfühlen können", sagt Eichler und die Zuschauer sind erleichtert, schon bald das Martinshorn zu hören.

Die Kindergruppe des DRK-Ortsvereins versorgt die realitätsnah geschminkten Verletzungen der Radfahrerin. | Bild: Gisela Keller

Die Jugendfeuerwehr rückt mit zwei Fahrzeugen an, die Gruppenführer machen sich ein Bild der Lage und koordinieren den Einsatz: Das Unfallauto wird vor dem Wegrollen gesichert und etwas angehoben, damit das Unfallopfer geborgen werden kann. Auch auf vorsorglichen Brandschutz achtet die Jugend und schirmt – symbolisch – das Unfallopfer gegen Schaulustige ab.

Video: Gisela Keller

Die Jugendfeuerwehr hat das Fahrzeug angehoben und gesichert, die Kindergruppe des DRK-Ortsvereins kümmert sich um die Verletzte. | Bild: Gisela Keller

Um die Erstversorgung der Verletzungen der Radlerin kümmert sich die Kindergruppe des DRK-Ortsvereins, bevor das Unfallopfer abtransportiert wird. "Mich begeistert immer wieder, mit wie viel Begeisterung die Jugend dabei ist", sagt Polizeikommissar Jürgen Traub vom Polizeiposten Immenstaad.

Jugend bekommt Applaus vom Publikum

"Besser kann man soziale Verantwortung nicht lernen – und auch dass im Teamwork klappt, was alleine unlösbar wäre". Für die Jugend gibt es verdienten Applaus vom Publikum, zu dem auch mehrere Gemeinderäte und Bürgermeister Johannes Henne gehören. "Um unseren Nachwuchs muss uns nicht bange sein", lobt Henne, bevor die Jugend mitsamt der Fahrzeuge wieder abrückt.

Zum Abschluss der Übung erstatteten die Einsatzleiter der Rettungsdienste dem sichtlich zufriedenen Bürgermeister Johannes Henne Bericht. | Bild: Gisela Keller

Erwachsene Rettungskräfte sind im Einsatz, als sich in einer Ferienwohnung im Dachgeschoss – nicht weit von der Unfallstelle zuvor – in einer auf dem Herd vergessenen Pfanne das Fett entzündet hat und nach erfolglosen Löschversuchen der Feriengäste auch noch Mobiliar in Brand geraten ist. Vor der starken Rauchentwicklung sind drei Personen auf den Balkon geflüchtet, haben per Mobiltelefon den Notruf gewählt und warten auf Rettung.

Video: Gisela Keller

Dichter Qualm dringt auf den Balkon, auf dem hustende Feriengäste auf Hilfe warten. | Bild: Gisela Keller

Diese naht wieder mit Blaulicht und Martinshorn: etwa 45 Feuerwehrleute mit allen Fahrzeugen der Immenstaader Feuerwehr sowie etwa 15 Rettungskräfte des DRK. Für Feuerwehrkommandant und Einsatzleiter Claus Mecking ist es die letzte Jahreshauptübung in dieser Rolle, denn er will im kommenden Jahr als Kommandant abtreten.

Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten sind bereit zur Fahrt nach oben mit der Drehleiter. | Bild: Gisela Keller

Jetzt dirigiert er die Fahrzeuge an die richtigen Plätze und instruiert die Gruppenführer über das weitere Vorgehen. Die Drehleiter wird positioniert, bringt Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten auf den Balkon und die hustenden Feriengäste in Sicherheit.

Rettungskräfte retten Feriengäste

Rettungskräfte nehmen sie in Empfang und versorgen sie an einem schnell eingerichteten Sammelplatz. Die Drehleiter fährt zusätzliche Feuerwehrleute mit Schläuchen nach oben, weitere machen sich zur Unterstützung durchs Treppenhaus auf den Weg zur Brandstelle.

Die Geretteten werden nach der Fahrt mit der Drehleiter in Sicherheit in Empfang genommen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein