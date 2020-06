In dieser Woche wurde das Becken gefüllt und das Wasser wird seit Dienstag erwärmt. Parallel werden die Außenanlagen auf Vordermann gebracht und die Technik getestet. In enger Abstimmung mit dem Pächter, der Firma PVM, ist ein Hygienekonzept entstanden: Alle Besucher (Ausnahme Jahreskarteninhaber, das erfolgt elektronisch) müssen sich beim Eintritt registrieren lassen (Name, Vorname, Wohnort, Telefonnummer). Das Kinderbecken wird noch nicht in Betrieb genommen.

Nur Außenduschen in Betrieb

Die Duschen mit Ausnahme der Außenduschen bleiben gesperrt. Die Tische und Stühle vor dem Kiosk-/Gastrobereich werden entfernt. Liegestühle können vorerst nicht ausgeliehen werden. Der Kiosk ist unter Einhaltung der Abstandsregeln geöffnet. Der Ausgang aller Badegäste erfolgt über die Drehtür Richtung Minispielfeld. Laut Mitteilung bleiben die Eintrittspreise gegenüber den Vorjahren unverändert. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.pvm-service.de.