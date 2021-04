von Karlheinz Fahlbusch

Im Juli vergangenen Jahres wurde das Gewerbegebiet Further Öschle II im Teilort Hattenweiler fertiggestellt. Der Gemeinderat hat im November festgelegt, dass die Flächen für 65 Euro pro Quadratmeter verkauft werden sollen. Sollte bei einem Gewerbebau eine Betriebsleiterwohnung dazukommen, so müssten dafür zusätzlich 250 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche bezahlt werden.

Wegen der günstigen Preise rechnete man damit, dass sich schon bald Interessenten melden würden. In der jüngsten Gemeinderatssitzung sollte das Gremium nun drei Verkäufe absegnen. Nach intensiver Diskussion entschied man sich aber dafür, vorerst keinen der Bewerber zu berücksichtigen.

Leicht machten sich die Volksvertreter ihre Entscheidung nicht. Und sie gaben ein klares Bekenntnis ab, dass sie Gewerbeansiedlungen wünschen, mit denen auch möglichst viele Arbeitsplätze geschaffen werden. Immerhin hat man rund 1,1 Millionen Euro für Verkauf und Erschließung investiert. Zur Verfügung stehen nun zwei Flurstücke mit 5960 Quadratmetern und 7830 Quadratmetern.

Insgesamt wurden 13 790 Quadratmeter Gewerbefläche erschlossen. Jetzt wartet man auf Interessenten. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Jetzt wollte die Firma MHL-Logistik aus Owingen eine Fläche mit 2000 bis 3000 Quadratmetern für den Bau einer Halle mit Betriebsleiterwohnung erwerben. Vier Festangestellte und bis zu zehn Aushilfskräfte sollten laut Bewerbungsbogen beschäftigt werden. Dem Gemeinderat war nicht ganz klar, was denn letztendlich auf dem Grundstück geschehen soll.

Gemeinderat Michael Moser (CDU) war für eine Zurückstellung der Anfrage. „Da brauchen wir eine genauere Erläuterung“, war seine Meinung. Auch müsse man Einheimische unterstützen. Das nützte aber auch Dieter Häring nichts. Der Hattenweiler wollte auf einer Fläche von 2800 Quadratmetern einen Garagen- und Gewerbepark errichten. Sein Geschäftsmodell sieht das Unterstellen von Wohnmobilen, Wohnwagen und Oldtimern vor. Seiner Meinung nach gibt es dafür einen großen Bedarf.

„Wir wollen nicht nur Lagerflächen“

Erst kürzlich wurde in Pfullendorf ein solches Projekt auf den Weg gebracht, allerdings nicht auf Gelände der Stadt, sondern der Neuen Alno. Arbeitsplätze würde das Vorhaben nicht schaffen. Für Maria Morgen (Bürgerliste) war klar: „Wir wollen nicht nur Lagerflächen.“ Das sah auch der Rest des Gremiums so. Bürgermeister Frank Amann („Ich vertraue auf die Weisheit des Gremiums“) sprach sich ebenfalls gegen die beiden Bewerbungen aus.

Bürgermeister Frank Amann | Bild: Bernhard Conrads

Bei der Nummer drei entschied sich das Gremium für eine erneute Diskussion, wenn zusätzliche Informationen zur Verfügung stehen. Es handelte sich um die Schreinerei und Zimmerei Hubert Nadler aus Kirnbach. Die möchte gerne eine Werkhalle mit Lagerhalle errichten und benötigt dafür 1850 Quadratmeter Fläche. Für Florian Kopp (Bürgerliste) wäre diese Ansiedlung sinnvoll: „Wir sollten die Weiterentwicklung handwerklicher Betriebe nicht behindern“, machte er seine Forderung deutlich.

Trotzdem gab es kritische Stimmen im Gremium, denn Hubert Nadler hat bereits eine Halle im angrenzenden Gewerbegebiet Further Öschle I. Die hat er aber verpachtet. Peter Apfelstädt (Bürgerliste) wollte „kein Gschmäckle“ aufkommen lassen, wenn man Nadler eine Fläche verkaufe. Denn Hubert Nadler ist auch Mitglied im Gemeinderat und Ortsreferent von Hattenweiler. Er soll nun sein Vorhaben spezifizieren und kann dann einen weiteren Kaufantrag stellen.

Gremium wartet auf weitere Anfragen

Gemeinderat Burkhard Haus (Bürgerliste) mahnte Geduld an: „Wir können durchaus noch auf weitere Anfragen warten. Das kann nur die Qualität erhöhen.“ Das sah man im Gremium letztendlich auch so. Immerhin ist das Gewerbegebiet wohl vorerst die letzte Fläche, die dazu nutzen kann, Arbeitsplätze zu schaffen. Weitere Flächen sind noch gar nicht in der Planung. Hubert Nadler durfte wegen Befangenheit nicht an der Abstimmung über seinen Kaufantrag abstimmen.