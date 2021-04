Heiligenberg Nur für Abonnenten vor 15 Minuten

Der 600 Einwohner-Ort Hattenweiler hat wieder einen Nahversorger: Mitten im Ort steht jetzt ein Container mit mehreren Automaten

Die Initiative kommt von Natalie und Dominik Sonntag, die auf ihrem Lärchenhof bei Heiligenberg schon länger neben der Landwirtschaft auch eine Käserei und einen Hofladen betreiben. Jetzt sorgen sie in Hattenweiler für ein Warenangebot rund um die Uhr, in dem auch Kartoffeln der Familie Leibinger zu bekommen sind. Der Containerladen lockt nicht nur Einheimische an.