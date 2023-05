Von der L200 bei Hattenweiler wurde am Samstag um 13.55 Uhr ein Fahrzeugbrand gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei stand das Fahrzeug in Vollbrand. Nach Aussage des 32-jährigen Fahrers befuhr er mit dem Auto die Altheimer Steige in Richtung Hattenweiler, als die Motorkontrollleuchte aufleuchtete, berichtet die Polizei.

Anschließend fing das Fahrzeug an zu rauchen und kurze Zeit später an zu brennen. Der 32-Jährige konnte sein Auto noch am Straßenrand abstellen. Vier Fahrzeuge mit 25 Einsatzkräften der Feuerwehr Heiligenberg und der Abteilung Hattenweiler sowie ein Fahrzeug des Rettungsdienstes waren vor Ort. Für die Lösch-, Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die L200 kurzzeitig voll gesperrt werden. Das Fahrzeug brannte komplett aus und es entstand Totalschaden von circa 40.000 Euro.