Das Zeltlager Seemoos wurde aufgrund des Gewitters am Donnerstagabend und der Vorhersage von weiteren Gewittern in der Nacht vorsorglich evakuiert, teilte die Stadtverwaltung am Freitagmorgen mit. Verletzt wurde demnach niemand. Viele der Kinder sowie die Betreuer verbrachten die Nacht in der Sporthalle der Bodensee-Schule.

Nach dem Gewitter habe es für die Nacht weitere Unwetterwarnungen der Stufe 3 gegeben, heißt es in dem Pressetext. Für den Fall einer solchen Unwetterwarnung sei mit den Organisatoren als Vorsichtsmaßnahme vereinbart, dass die Kinder aus den Zelten in Schutzräumen wie beispielsweise dem Waschraum untergebracht werden.

Was bedeutet Warnstufe 3?

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) nutzt vier Warnstufen. Stufe 3, auf Warndarstellungen rot, bedeutet laut Webseite des DWD: „Die erwartete Wetterentwicklung ist sehr gefährlich. Es können verbreitet Schäden durch das Wetter auftreten.“ Es wird dann ferner dazu geraten, sich regelmäßig über die Wetterentwicklung zu informieren, Aufenthalte im Freien zu vermeiden und – falls man sich dem Wetter aussetzen muss – sehr vorsichtig zu sein.

Um zu verhindern, dass die Kinder während der Nacht mehrmals für Umzüge geweckt werden müssen, sei gemeinsam mit der Feuerwehr Friedrichshafen entschieden worden, sie vorsorglich in der Turnhalle der Bodensee-Schule unterzubringen. Ein Teil der Kinder sei von den Eltern abgeholt worden, da das Zeltlager planmäßig am heutigen Freitag endet. Veranstalter der beliebten Freizeit am Häfler Seeufer ist der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).

THW, DRK und Johanniter bauen Feldbetten auf

Die Evakuierung lief geordnet ab, teilt die Stadtverwaltung weiter mit. Zunächst seien die Kinder und dann die Betreuer mit den Mannschaftstransportfahrzeugen der Feuerwehr in die Bodensee-Schule gebracht worden. Um kurz nach Mitternacht seien alle in der Turnhalle gewesen. Dort wurden von Helfern des Technischen Hilfswerkes Friedrichshafen (THW), des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und der Johanniter Feldbetten aufgebaut, heißt es weiter.

Die Feuerwehr Friedrichshafen war mit 17 Einsatzkräften und mehreren Mannschaftsfahrzeugen im Einsatz. Unterstützt wurden sie von 29 Einsatzkräften des DRK und der Johanniter der Ortsvereine Friedrichshafen und Tettnang sowie 17 Einsatzkräften des THW Friedrichshafen.