von SK

Unter dem Motto „alle für alle“ wird ein Zeppelin NT der Deutschen Zeppelin-Reederei in Kooperation mit der Stadt Friedrichshafen an diesem Wochenende einige Stunden über der Bodenseeregion fliegen. Damit soll ein Zeichen der Zuversicht und des Zusammenhalts an die Bevölkerung gesendet werden.

Bild: Michael Häfner

Bei den Flügen werden lediglich zwei Piloten an Bord sein, keine Passagiere. Die Piloten können diese Flüge gleichzeitig für Trainings- und Prüfungszwecke nutzen. Die Flugsaison für Passagiere ist aufgrund der Corona-Krise verschoben worden. Die Zeppelin-Reederei geht momentan davon aus, dass diese am 1. Mai beginnen kann.