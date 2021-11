Vertreter von rund 200 Staaten suchen derzeit beim UN-Klimagipfel nach gemeinsamen Wegen aus der Klimakrise. Der Klimawandel stellt allerdings auch Städte und Gemeinden vor Herausforderungen und verlangt nach Lösungen bei Stadtplanung und Mobilität. Was wird beim Klimaschutz also konkret vor Ort getan?

In Friedrichshafen hat der Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt (PBU) über das neu geschaffene Klimabudget diskutiert. Um Klimaschutzmaßnahmen zu unterstützen, steht im Doppelhaushalt 2021/2022 erstmals ein gesondertes Klimabudget zur Verfügung. Doch wie sollen die 6,3 Millionen Euro – davon 3,3 Millionen im städtischen Haushalt und drei Millionen Euro im Stiftungshaushalt – eingesetzt werden?

Erster Bürgermeister Fabian Müller betonte, der Klimaschutz habe für die Verwaltung eine große Bedeutung, daher wolle man die Maßnahmen außerhalb des regulären Haushalts beraten. Es müsse jetzt etwas getan werden und mit dem Klimabudget habe man einen umsetzbaren Katalog vorliegen, der neben den Ideen der Stadt auch nahezu alle Anträge der Fraktionen berücksichtige. Er betonte, dass dies natürlich erst der Anfang sei und weitere Schritte folgen müssen.

„Von den 23 Fraktionsanträgen mit Klimabezug sollen fünf Anträge im regulären Haushalt umgesetzt und neun aus dem Klimabudget finanziert werden. Zu sieben Anträgen müssen aus Sicht der Verwaltung zunächst noch konkrete Vorschläge erarbeitet werden. Wenn wir jetzt die Mittel dafür freigeben, können wir ins Machen kommen“, erklärte Fabian Müller.

Anträge der Fraktionen zum Klimaschutz Folgende Anträge sollen im Rahmen des Klimabudgets 2021/2022 umgesetzt werden: Fassadenbegrünung Technisches Rathaus/Charlottenhof, Aufstellen zusätzlicher Fahrradboxen, ÖPNV – Errichtung von Wartehallen, ÖPNV – Unterhalt und Reinigung von Wartehallen, Neupflanzungen allgemein, Ausbau der lokalen erneuerbaren Energieversorgung, Klimaschutz durch CO 2 -Speicherung

Diese Anträge sollen außerhalb des Klimabudgets umgesetzt werden: Sicherstellung der Finanzierung von PV-Anlagen, Fotovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden, Digitalisierung der örtlichen Busfahrpläne und Echtzeitanzeigen an Haltestellen, ÖPNV – Errichtung der DFI-Fahrgastinfo an Haltestellen

Folgende Anträge sollen zunächst näher ausgearbeitet werden: Fußverkehrs-Check 2021, Neuaufsetzung des Förderprogramms „Klimaschutz durch Energiesparen“, Förderprogramm für Radabstellanlagen als Kommunales Klimaschutzprojekt, ÖPNV – Ausbau des E-Car-Sharings, Umwandlung von Parkflächen im öffentlichen Raum, weiterer Ausbau des ÖPNV-Stadtbusverkehrs – insbesondere für Ettenkirch, Erreichung der Klimaneutralität bis 2035 – Erforderliche Maßnahmen

Folgender Antrag soll – so der Vorschlag der Verwaltung – bis zur Haushaltsberatung 2023/2024 zurückgestellt werden: Nachhaltigkeitsmanagement – Gemeinwohlökonomie

Folgender Antrag soll laut Sitzungsvorlage abgelehnt werden: Errichtung eines stationsbasierten Fahrradverleihsystems Projekte von Stadt, Zeppelin-Stiftung und Stadtwerk am See Stiftungsprojekt 2021-2023: Klimaneutraler und nachhaltiger Neubau des Kinderhauses Habakuk in der

Kitzenwiese

Projekte der Stadtverwaltung (Auswahl): Fassadenbegrünungen Technisches Rathaus und Bodenseesporthalle, klimaangepasste Baumpflanzungen im Innen- und Außenbereich, innovative Projekte zur digitalen Verkehrsinformation und –lenkung, Ersatz einer Diesel-Kleinkehrmaschine durch eine Elektrokehrmaschine

Projekte Stadtwerk am See (Auswahl): Überdachung Parkplatz Miettinger Platz mit PV-Anlage (Stromerzeugung und

Schattendach) am Strandbad Friedrichshafen, Schaffung weiterer Ladestationen für die Elektromobilität im Stadtgebiet

Weitere Projekte: Kleinere Maßnahmen werden aus dem Ad hoc-Budget für Klimamaßnahmen realisiert.

Forderung der Grünen: Klimaschutz bei allen Maßnahmen berücksichtigen

Ulrich Heliosch (Grüne) betonte: „Wir haben schon Einiges geleistet, es reicht aber noch nicht aus.“ Daher habe die Verwaltung das Klimabudget ins Spiel gebracht. „Über die Trennung von Klimabudget und regulären Haushalt sind wir nicht glücklich“, erläuterte er. Den Klimaschutz müsse man schließlich bei allen Projekten und in allen Bereichen berücksichtigen und mitdenken – nicht nur im Klimabudget.“ Die städtischen Gremien müssten bei jeder Maßnahme, über die sie abstimmen, wissen, welche Auswirkungen diese auf das Klima habe.

Seine Fraktionskollegin Regine Ankermann konnte nicht nachvollziehen, warum gerade ein Antrag zur Umwandlung von Parkflächen nicht direkt in die Maßnahmen aufgenommen wurde und dieser stattdessen zunächst näher auszuarbeiten sei. „Warum dort noch große Pläne machen? Man kann Parkplätze reduzieren und Flächen großräumig begrünen. Da sind keine großen Konzepte zu erarbeiten, das muss in den Maßnahmenkatalog der ersten Kategorie, alles andere wirkt unglaubwürdig“, kritisierte sie die Verwaltung.

Einschätzung der Energieagentur Walter Göppel, Geschäftsführer der Energieagentur, betonte: Nicht jede Stadt sei gleich, so könne man Friedrichshafen beispielsweise nicht mit Konstanz, Ravensburg nicht mit Bad Waldsee vergleichen. Friedrichshafen sei ein starker Industriestandort. Die Auszeichnung mit dem European Energy Award in Gold zeige, dass Friedrichshafen schon viel richtig mache. Ein Klimabudget in diesem Ausmaß sei zudem in der Region sicherlich einmalig. In Friedrichshafen sollen 100 Euro pro Bürger investiert werden, um im Bereich Klimaschutz weiterzukommen. Andernorts seien das 2 bis 10 Euro.

Klimaschutz und Klimaanpassung

Simon Wolpold (Netzwerk für Friedrichshafen) sah Nachbesserungsbedarf in der Reihenfolge der Projekte. Der Klimaschutz komme ihm insgesamt „zu spärlich daher“, Maßnahmen zur Klimaanpassung seien hingegen überproportional vertreten. Auch andere Redner sahen noch Verbesserungsbedarf, betonten allerdings, man müsse jetzt anfangen, sonst werde man nicht fertig. Heinz Tautkus (SPD) sagte hierzu: „Natürlich gibt es immer etwas zu verbessern. Wir müssen aber jetzt ins Machen kommen.“ Das Klimabudget sei „on top. Wir zeigen damit, dass wir vorangehen wollen – und das mit imposanten Summen.“

Eine Entscheidung zum Klimabudget fällt am 22. November im Gemeinderat.